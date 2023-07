Loredana Lecciso: “Ho detto no al Gf vip per motivi estetici”, il web si interroga

0 SHARES Condividi Tweet

Loredana Lecciso, ecco le sorprendenti dichiarazioni sul rifiuto al Grande fratello vip. Ecco cosa ha riferito la showgirl leccese.

Loredana Lecciso, la famosa showgirl leccese nonché compagna di Albano Carrisi in questi giorni ha rilasciato un’interessante intervista parlando di tanti argomenti e facendo delle rivelazioni anche piuttosto sorprendenti. Dopo aver parlato del suo rapporto con il cantante di Cellino e dopo aver anche lanciato una frecciatina a Romina Power, la showgirl ha anche spiegato di aver ancora una volta rifiutato la partecipazione al Grande fratello vip, il reality condotto da Alfonso Signorini. Ma per quale motivo?

Loredana Lecciso al Grande fratello vip?

Loredana Lecciso in diverse occasioni è stata accostata al programma di Alfonso Signorini, ovvero il Grande fratello vip, tuttavia al momento non ha mai varcato la soglia della porta rossa tanto ambita. La compagna di Albano Carrisi nel corso della recente intervista ha infatti spiegato di aver declinato l’offerta avanzata proprio dal conduttore e dal suo staff. Nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Vero, ha anche spiegato il motivo che l’ha spinta a rifiutare di prendere parte al reality di Canale 5.

La Lecciso rifiuta per l’ennesima volta la partecipazione al reality

“Alfonso Signorini mi ha chiesto anche quest’anno di partecipare al GF Vip, seguo il programma e trovo Alfonso molto bravo, ma non mi sento di vivere questa esperienza: il motivo è un limite estetico”. Queste le parole della Lecciso, poco chiare nel senso che nessuno ha capito cosa volesse dire con “limite estetico”. Molto probabilmente Loredana non se la sente di mostrarsi in tv senza trucco o con i capelli non sistemati.Intanto, la macchina operativa del reality di Canale 5 è già all’opera per l’inizio che è previsto per il mese di settembre.

Indiscrezioni sulla nuova edizione del Grande fratello vip

Tante novità sono attese per questa nuova edizione che vedrà vip e Nip insieme. Ancora poche indiscrezioni sul cast, ma stando alle parole della Lecciso è certo che anche quest’anno non la vedremo varcare la porta rossa. Come già anticipato, però, ci sarà un cast vip e uno nip. L’obiettivo di questa novità è dare un segnale di innovazione e allontanare più possibile il trash che si è visto soprattutto in questa ultima edizione e che è stata tanto criticata da Piersilvio Berlusconi.