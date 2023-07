Annalisa si è sposata, tutti i dettagli sul matrimonio

0 SHARES Condividi Tweet

Annalisa, la nota cantante italiana si è sposata con il famoso manager Francesco Muglia. Il rito, l’abito, gli invitati e la location.

Annalisa Scarrone, nota cantante italiana la quale deve la sua popolarità al programma Amici di Maria De Filippi, in questi ultimi anni ha registrato un successo dopo l’altro. Ad ogni modo, in questi giorni di lei non se ne sta parlando più per la sua carriera, quanto per la sua vita privata. Annalisa infatti si è sposata in gran segreto, è stato un matrimonio tra invitati Vip. Ma chi è il fortunato sposo? Dove si è sposata la cantante?

Annalisa Scarrone si è sposata con Francesco Muglia

Annalisa Scarrone, nota cantante italiana si è sposata con Francesco Muglia. Soltanto poco tempo fa era stata ufficializzata questa storia tra la cantante e Muglia e adesso è arrivata la notizia delle nozze. I due si sono sposati con rito civile, ma a quanto pare è stata una cerimonia con pochi invitati e tutti Vip. Un gran bel momento per Annalisa, che dopo aver ottenuto un grandissimo successo con Mon Amour in primavera, adesso sta scalando tutte le classifiche con Disco Paradise, il brano presentato insieme a Fedez e Articolo 31.

Rito civile per i due, le indiscrezioni su abito e invitati

Stando alle indiscrezioni lanciate da Il Messaggero, Annalisa e Francesco si sarebbero sposati con rito civile. A celebrare le nozze Padre Giuseppe Sagrino, ex direttore del coro. In realtà, il matrimonio era nell’aria, visto che la stessa Annalisa poco tempo fa nel corso di un’intervista rilasciata DiPiùTv aveva confermato le nozze con il noto manager. I due adesso sono marito e moglie e finalmente Annalisa ha coronato questo sogno.

Location, brindisi e Vip

Tanta riservatezza per queste nozze, visto che la stessa Annalisa avrebbe chiesto ai suoi invitati di non divulgare notizie e immagini. Non sappiamo neppure quale e come fosse l’abito da sposa della cantante, anche se alcuni fan si dicono convinti che fosse firmato Dolce& Gabbana. Tra gli invitati vip, anche Alessandra Amoroso ed il produttore Davide Simonetta insieme alla fidanzata Veronica Ferraro. Il rito civile si è svolto ad Assisi e subito dopo Annalisa ed il suo sposo hanno festeggiato con le persone più strette, circa 80 persone, presenti alla Locanda del Cardinale, un noto ristorante che si trova nel centro città. Secondo alcune indiscrezioni, a tavola non è mancato il Sagrantino di Montefalco del 2019 e lo Champagne per fare il brindisi finale.