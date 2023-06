Annalisa canta con Fedez e poi le chiedono di cantare da sola, le espressioni di Fedez fanno esplodere il web: “Ora litigherai anche con lei?”

0 SHARES Condividi Tweet

Annalisa si esibisce con Fedez e J-Ax, poi chiamata a cantare da sola. Le espressioni del rapper non passano inosservate e il popolo del web ironizza.

Non è di certo uno dei periodi più fortunati per Fedez, il famoso rapper che è finito al centro della polemica e del gossip per via della lite con il suo ex amico e socio Luis Sal. In questi giorni non si è fatto altro che parlare di questa vicenda che sta tanto appassionando gli italiani. Ad ogni modo, dopo questa discussione tra i due, che ha avuto un grande clamore a livello mediatico, non sono passate inosservate le espressioni del rapper durante l’esibizione di Annalisa che quest’estate ha presentato insieme a Fedez e J-Ax un brano che è diventato già un tormentone estivo. Ma facciamo un pò di chiarezza e cerchiamo di capire che cosa è accaduto.

Fedez presenta il nuovo brano Disco Paradise insieme a J-Ax e Annalisa

Fedez, il famoso rapper italiano ha presentato in questi giorni un brano insieme ad Annalisa e J-Ax, diventato già un vero e proprio tormentone di questa estate 2023. Il brano in questione è quello intitolato Disco Paradise, già ben posizionato tra le hit di questa calda estate che è appena iniziata. Il trio si è esibito in diverse manifestazioni ed eventi per pubblicizzare il loro ultimo brano e proprio in una di queste occasioni non sono passate inosservate le espressioni del rapper, soprattutto dopo quanto accaduto con Luis Sal.

Annalisa chiamata a cantare da sola, il rapper e le sue espressioni non passano inosservate

Annalisa, J-Ax e Fedez, tra i vari appuntamenti e spettacoli, hanno preso parte al Radio Zeta future Hits Live 2023 dove hanno presentato, appunto, il loro singolo intitolato Disco Paradise. Sul palco diverse sono state le battute fatte proprio sul testo della canzone di Annalisa, Mon Amour.«Lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me. Ma voi avete capito qualcosa dato che la frequentate?», chiedono i conduttori a J-ax e Fedez. A rispondere, il primo il quale ha spiegato«Non c’è da capire, c’è da ascoltare. Ma il mio microfono non va più? Va? C’è da ascoltare con il cuore quando canta Annalisa». Ad ogni modo, il pubblico ha voluto che Annalisa cantasse anche il suo brano diventato un grande successo. Durante l’esibizione Fedez è apparso piuttosto intento ad osservare la cantante e dopo quanto accaduto con Luis, in molti sui social non hanno potuto che ironizzare sulle sue espressioni.

Il popolo del web ironizza

«Lui si è pentito di aver chiamato Annalisa questa estate», ha scritto un utente, facendo riferimento al fatto che a Fedez piace stare al centro dell’attenzione e che Annalisa in quella occasione sicuramente aveva conquistato la scena a suo discapito. «Lui sta impazzendo perché non si parla di lui e non è al centro dell’attenzione». Questo quanto scritto ancora da un altro utente, pensiero condiviso però da tanti altri utenti web.