Giorgia Soleri e Damiano, lei al veleno sui social “Le persone se ne vanno, ma resta il modo in cui lo fanno”

Giorgia Soleri e Damiano, altro che rottura di comune d’accordo. L’attivista torna sui social a distanza di qualche giorno dalla rottura con parole molto dure.

Non si fa altro che parlare ancora di Giorgia Soleri e di Damiano David ed ovviamente della loro separazione. La notizia della rottura è arrivata soltanto pochi giorni fa, ma sostanzialmente non si fa altro che parlare di questo. Il clima tra i due ex non è per niente disteso e continuano a spuntare sui social delle frecciatine, soprattutto da parte di Giorgia nei confronti del cantante dei Maneskin. Ma cosa sta accadendo nel dettaglio? Quali sono state le parole di Giorgia pronunciate proprio in queste ore?

Giorgia Soleri e Damiano David, tensione tra i due dopo la separazione

Giorgia Soleri continua a lanciare delle frecciatine nei confronti del suo ex, il cantante dei Maneskin Damiano David. I due non si sono lasciati proprio bene e la notizia della rottura è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Nessuno si immaginava che i due fossero in crisi, visto che fino a poco tempo fa sono apparsi piuttosto sereni e apparentemente tanto innamorati. Ad ogni modo, la decisione di lasciarsi è stata presa di comune accordo, almeno secondo le parole di Giorgia.

Precisazioni da parte dell’uno e dell’altro

Tuttavia, nonostante i due si fossero lasciati da diversi giorni, avevano deciso di aspettare ancora un pò prima di rendere pubblica la separazione. Nel frattempo però è uscito un video in cui si vede benissimo Damiano baciare un’altra donna in discoteca. A quel punto, il chiarimento da parte dell’uno e poi dell’altro. “Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci di comune accordo”, aveva detto lui, parole alle quali si sono aggiunte quelle di Giorgia che ha detto “la nostra non era una storia monogama”.

Giorgia torna sui social e si scaglia contro l’ex

In queste ore, a distanza di qualche giorno dalla notizia, Giorgia è tornata sui social con un’aria piuttosto agguerrita, scrivendo un post al veleno. “La gente se ne va, ma il modo in cui decidono di farlo, quello resta per sempre”. Questo quanto scritto dall’attivista sui social nelle scorse ore. “Questo mese sto facendo una vera challenge, si chiama Giugno”, ha scritto ancora sui social, utilizzando un meme che “consiste nel cercare di dover affrontare ogni giornata di Giugno”.