X Factor 2023, Ambra e Morgan ai ferri corti: “Cosa si è messo a giudicare lui”

Al via la registrazione della prima puntata di X factor ed è già polemica. Due giudici hanno litigato e l’indiscrezione è circolata sul web. Di chi si tratta?

Nuovi ed interessanti retroscena su X Factor 2023. Si dice che nel corso della nuova registrazione del talent show ci siano stati diversi scontri tra giudici e nello specifico tra Ambra Angiolini e Morgan. L’attrice torna ad essere così protagonista di questo programma, dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno. Morgan, invece, musicista e noto personaggio televisivo è entrato a far parte di questo cast e già si parla delle prime scintille. Ma vediamo di capire che cosa è accaduto.

X Factor 2023, al via la prima registrazione del talent

X Factor 2023, sono già partite le registrazioni del talent show e sono purtroppo iniziate già le prime discussioni. Secondo un’indiscrezione che circola da diverse ore sul web, ci sarebbe stata una lite piuttosto accesa tra due giudici, ovvero Ambra Angiolini e Morgan. La giuria rispetto allo scorso anno è cambiata ed al posto di Rkomi è arrivato lui Morgan. Tra gli altri giudici, Fedez, Morgan, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico.

Scontro tra Fedez e Ambra Angiolini, l’indiscrezione di Deianira Marzano

A diffondere qualche video sul web, dando così anche qualche anticipazione, è stato proprio Fedez che ha anche svelato di non aver avuto nessuna discussione con Morgan. Chi invece ha avuto modo di discutere con lui è stata l’attrice Ambra Angiolini. L’indiscrezione è stata lanciata da Deianira Marzano su Instagram, che ha condiviso degli screenshot relativi a dei messaggi ricevuti dalla cugina alcune ore fa. Quest’ultima avrebbe partecipato alla registrazione di X factor ed avrebbe avuto modo di assistere a questi scontri tra Morgan e Ambra.

Il grande ritorno del musicista in giuria

“Ambra e Morgan hanno litigato tutto il tempo. Lui giudicava i cu*i di tutte le cantanti”, avrebbe detto la cugina di Deianira. Al momento non c’è stata alcuna conferma ne smentita da parte dei diretti interessati. Morgan ha già avuto esperienza come giudice a X Factor tra il 2008 ed il 2010 e dal 2011 al 2014. Il suo ritorno non ha colto di sorpresa nessuno, ma Fedez è apparso piuttosto preoccupato per via del ritorno del cantante in giuria.