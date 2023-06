Amadeus parla della sua famiglia e fa una rivelazione “Che idea ho”

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus archiviata la sua stagione televisiva è pronto per le vacanze. Ad ogni modo, il conduttore rilascia un’interessante intervista, ecco cosa ha riferito.

Amadeus, il noto conduttore e famoso direttore artistico del Festival di Sanremo in questi giorni è tornato a parlare della sua carriera ed anche della sua vita privata. Una volta terminata la stagione televisiva con I Soliti ignoti e Affari tuoi, Amadeus adesso è pronto per godersi le vacanze estive, nell’attesa di tornare a settembre. Qualche giorno fa, il conduttore ha rilasciato un’intervista molto interessante a La Gazzetta dello sport, svelando quelli che sono i suoi prossimi impegni e facendo anche delle dichiarazioni piuttosto interessanti.

Amadeus archivia la stagione televisiva adesso per lui solo vacanze

Amadeus è finalmente andato in vacanza, dopo i tanti impegni televisivi che lo hanno visto protagonista ancora una volta in questi mesi. Una volta archiviata la stagione televisiva con i programmi da lui condotti ovvero Affari tuoi e I Soliti ignoti, adesso Amadeus è pronto a godersi qualche settimana di relax, in attesa di tornare a settembre. Ad ogni modo, in questi giorni il direttore artistico del Festival di Sanremo degli ultimi 4 anni, ha rilasciato un’interessante intervista a La Gazzetta dello Sport, che ha voluto svelare diversi impegni ancora in agenda.

Il conduttore chiude alla possibilità di altri figli

Al suo fianco sempre la moglie Giovanna Civitillo ed il figlio Josè. Parlando proprio della sua famiglia, nel corso dell’intervista il conduttore sembra aver chiuso alla possibilità di mettere al mondo altri figli. “Penso che mi fermerò a due figli“, ha detto Amadeus.

La confessione di Amadeus sulla sua squadra del cuore e sul prossimo Festival di Sanremo

Grande tifoso dell’Inter, il conduttore proprio lo scorso sabato 10 giugno ha assistito alla sconfitta della sua squadra del cuore, nella finale di Champions League vinta dal Manchester City. Parlando proprio di questa sua passione, il conduttore confessa “Le partite le guardo con Giovanna e Josè, rigorosamente in piedi, teso, gesticolando, l’ansia è totale, mi sento in campo anch’io”. Riguardo i prossimi impegni, Amadeus non ha potuto non parlare del prossimo Festival di Sanremo che salvo qualche notizia dell’ultimo minuto, condurrà per il quinto anno consecutivo. Si parla di Annalisa come co-conduttrice, ma ancora è troppo presto per avere questo tipo di conferme al riguardo.