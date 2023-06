Loredana Lecciso non ha freni sul suo rapporto con Romina Power “C’è ostilità”

0 SHARES Condividi Tweet

Loredana Lecciso e la confessione shock dopo il gesto di Romina Power. La compagna di Albani Carrisi si dice molto amareggiata.

Loredana Lecciso e Romina Power non sono mai andate d’accordo e questa non è di certo una novità. La compagna e l’ex moglie di Albano Carrisi in questi anni si sono fatte la guerra, seppur a distanza. Ancora oggi, Loredana è tornata a parlare di Romina e lo ha fatto nel corso di un’intervista che ha rilasciato al magazine Nuovo. Ma cosa ha riferito la showgirl leccese?

Loredana Lecciso rilascia un’intervista e torna a parlare di Romina Power

Loredana Lecciso, la compagna di Albano Carrisi da tantissimi anni ormai in questi giorni ha rilasciato un’intervista al magazine Nuovo, parlando di tanti argomenti. La showgirl leccese ha parlato della sua vita privata e poi ha anche trovato l’occasione per parlare di Romina Power, l’ex moglie di Albano con la quale non ha mai avuto un buon rapporto.

La confessione inaspettata della Lecciso

La giornalista del magazine Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti ha fatto sapere alla showgirl leccese che gira voce che Romina abbia preteso l’esclusione della Lecciso dall’evento organizzato per l’80esimo compleanno del cantante di Cellino San Marco. “Come l’hai presa?”, avrebbe chiesto la giornalista alla Lecciso. Con la massima sincerità, la compagna di Albano ha replicato dicendo di esserci rimasta molto male. “Ho provato una grande amarezza nel constatare che nemmeno un evento così significativo sia riuscito a portare un minimo di tregua alle ostilità….”, ha aggiunto Loredana. Quest’ultima ha poi fatto sapere che in fondo anche Albano ha sempre desiderato pace e armonia, cosa che non c’è mai stata purtroppo.

La domanda su Romina, ma la showgirl evita di rispondere

Parlando dei suo figli, poi, la showgirl leccese ha fatto sapere che loro di certo non meritavano di essere turbati dalle polemiche, e proprio per il loro bene ad un certo punto ha deciso di fare un passo indietro. Ad un certo punto, poi, la giornalista ha anche fatto sapere a Loredana che Romina non avrebbe accettato la presenza al fianco del suo ex. “E’ davvero così? Come te lo spieghi?”, ha chiesto la giornalista. Loredana però ha preferito non rispondere direttamente a questa domanda.