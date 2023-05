Albano, le sue parole su Loredana Lecciso non lasciano spazio a fraintendimenti: “Non è venuta alla mia festa e c’è un motivo”

0 SHARES Condividi Tweet

Albano ha rilasciato un’intervista al Corriere in occasione della quale ha svelato il motivo della assenza di Loredana Lecciso alla sua festa, all’Arena di Verona, per festeggiare i suoi 80 anni o, come ha preferito dire lui, i suoi “4 volte 20”. Vediamo cosa ha detto.

Albano: “Loredana non è venuta alla mia festa perché lei è fatta così”

Alla festa per omaggiare Albano in occasione dei suoi 80 anni, c’erano veramente tutti a cominciare dalla sua ex moglie, Romina Power con tutti i suoi figli e anche i figli che Albano ha avuto da Loredana Lecciso.

Ma l’attuale compagna di Albano, appunto Loredana Lecciso, è stata la grande assente.

A spiegare i motivi di questa assenza che, certamente si è fatta notare, ci ha pensato lo stesso Albano durante un’intervista rilasciata al Corriere: “Avevo invitato anche lei a cantare con tutti noi ma ha deciso di no. Lei è fatta così”.

Albano e Romina Power si sono lanciati tante frecciatine al veleno reciproche

Durante la festa dal palco dell’Arena di Verona, Albano e Romina Power si sono lanciati diverse frecciatine, anche se bonariamente, diverse volte. Lui ha detto così: «Grazie a Nel sole, ho scoperto un’americana che faceva parte di un film. Lei mi ha fatto scoprire la bellezza di quella terra». E lei entrando ha detto: «Passavo di qua, ho sentito il trambusto e ho pensato, tu queste feste che fai ogni 10 anni per festeggiare il tuo compleanno, forse è meglio che ora cominci a farle ogni 5 anni, ogni 2. Non si sa mai» e lui di rimando: «Tu pensa ai tuoi, che io mi occupo dei miei». E lei: «Stai bene così. Sono felice che tu stia bene».

Poi Albano le ha chiesto: «Mi spieghi perché te ne sei andata?» e lei: «Fatti due domande, e datti due risposte». Ma Albano non si è fatto metter ko e le ha detto: «La domanda la faccio a te, te ne sei andata in America per 16 anni. Ti ho aspettato, pensando forse cambierà, forse no». E lei: «Mi sembra che tanto solo non eri, ad aspettare».