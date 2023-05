Riccardo Guarnieri non si trattiene contro Ida Platano e Alessandro: “Che tipo di persone sono”

0 SHARES Condividi Tweet

Riccardo Guarnieri, nonostante sia passato ormai molto tempo dalla fine della sua storia d’amore con Ida Platano, pare serbare ancora tanto rancore che forse va a mascherare un sentimento ancora vivo. Invece, Ida ha voltato pagina e sembra aver trovato la felicità e la serenità accanto al suo nuovo compagno Alessandro con il quale pare stia anche facendo progetti di vita importanti.

In queste ultime ore, Riccardo ha postato una storia e ha dedicato loro un pensiero o, almeno, questo è ciò che pensa l’influencer Deianira Marzano. Vediamo di che si tratta.

Riccardo Guarnieri contro Ida Platano e Alessandro: “Sono persone invidiose”

In queste ultime ore, Riccardo Guarnieri ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram e Deianira Marzano l’ha commentata così: “Una persona vicina a lui mi ha confermato che questo screen è rivolto a quei due che usano il simbolo della rana. Per dire anche che sono due ragni”.

Riccardo ha scritto così: “Non si rendono conto che vivono nel fango”.

Prima ha postato una foto di due ranocchi e poi ha scritto così: “Le persone invidiose sono come i rospi! Hanno occhi grandi per criticare gli altri e una lingua lunga per parlare di tutti. Ma non si rendono conto che vivono nel fango”.

Ida Platano parla con i suoi follower

Ida Platano, che è sempre molto attiva sui social, ha scritto così: “Vi dico grazie perchè in tanti mi avete scritto, come sto, com’è il tempo, ieri davvero un disastro, però oggi vento e sole, grazie perchè vi siete interessati”.

E poi ha continuato scherzando: “Vado a pranzo con un uomo misterioso”.

E, ancora una frecciatina a Riccardo: “Questo piccolo dolcetto non basterebbe a qualcuno per diventare dolce, gli manca un po’ di dolcezza!”.

Un po’ di tempo fa, Deianira Marzano aveva ricevuto questa segnalazione da un utente: “Pare che Riccardo sappia di un tradimento di Alessandro, nuovo amore della sua ex”.

E poco dopo Ida Platano, sui social, aveva commentato così le voci di un presunto tradimento da parte del fidanzato Alessandro: “Quando uno vede delle cose allora può parlare. Ma se uno non vede niente e chiacchiera a vanvera sono problemi di altri e non miei”.