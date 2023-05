Daniele Dal Moro fuori di sé, prima mette like a una ragazza, quando i fan se ne accorgono diventa una furia

0 SHARES Condividi Tweet

Daniele Dal Moro ha reagito malissimo ad una segnalazione, che i fan hanno fatto ad Oriana, di un like che lui ha messo a una ragazza. Vediamo cosa è successo e cosa lui ha scritto sui social diventando una furia.

Daniele del Moro mette un like ad una ragazza

Daniele del Moro ha iniziato a seguire una ragazza e alcuni fan, dopo che se ne sono accorti, hanno scritto così ad Oriana Marzoli volendola mettere in guardia: “Bebè chiedi spiegazioni a Daniele perché ha appena iniziato a seguire questa ragazza e le ha messo like a post abbastanza vecchi (per farsi notare probabilmente)”.

La reazione di Daniele Dal Moro

A quel punto, la fidanzata ha giustamente chiesto conto di tale comportamento e Dal Moro non si è più contenuto e ha scritto così sui social: “Il follow l’ho tolto perché (come sempre per colpa vostra) Oriana ha già iniziato a stressare l’anima. Non perché ho qualcosa da nascondere. Stupido io! Ma vi assicuro che da me non avrete più nulla. La verità è che questo posto è e sarà sempre il male delle coppie”.

E poi, come un fiume in piena, ha continuato così:

“La cosa che mi infastidisce di più è che non solo mi create problemi con Oriana ma, di conseguenza, anche sul lavoro. Che per me è molto importante a differenza delle vostre c****e! Fermo restando che se volessi chiudere una relazione lo potrei fare senza problemi visto che voi non mi date da mangiare, anzi.. Mi create solo problemi. Il GF è finito e io, come sempre, faccio il c****o che mi pare! Anche perché vi ricordo che siete stati VOI a farmi squalificare. E non mi importa di chi dice: ma non siamo stati noi, non tutti sono così, sono haters.. L’unico che ha pagato sono io. E mo ve ne andata a fare in c**o! Bye”.

Ma lo sfogo non è finito qui, infatti, l’ex gieffino ha ancora scritto: “Vi ricordo che non sono una new entry del mondo televisivo, nè delle ship mediatiche. Non ho bisogno di farmi spiegare un c***o da nessuno”.

Dal Moro è sembrato davvero fuori di sé perché non ha provato a nascondere e neppure a contenere neanche un attimo tutta la rabbia che provava e ha aggiunto ancora: “Mi dispiace solo perché come sempre pagano anche quelli che non se lo meritano. Ma in fin dei conti è un po’ quello che è successo a me! In tutti questi anni non ho mai percepito un singolo euro da voi! Me dovete spiegà che c***o ve devo?!? Me dovete spiegà che me ne faccio dei follower?! No, perché mi sfugge.. La verità è che d’ora in poi userò i social solo per lucrare. Alla fine è l’unico modo corretto!”.