La vita in diretta: Pierpaolo Pretelli, le parole su Giulia Salemi sono dirette, interviene Rocio che gli fa fare una brutta figura

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, giovedì 25 maggio, è andata in onda un’altra puntata de La vita in diretta condotta, come al solito, dal giornalista calabrese, Alberto Matano.

Ospiti in studio, per la seconda parte del programma, quella attorno al tavolo, più rilassante, allegra e leggera dopo la prima parte che si occupa di cronaca, sono stati, tra gli altri, Pierpaolo Pretelli e Rocio moglie di Raoul Bova. Pierpaolo Pretelli ha fatto una gaffe sulla fidanzata Giulia Salemi sostenendo che in casa non sappia fare nulla e poi, per limare un po’ la frase che è sembrata molto dura, ha fatto un ulteriore gaffe e, a quel punto, è intervenuta Rocio, la moglie di Raoul Bova. Vediamo cosa è accaduto.

Pierpaolo Pretelli, incredibile gaffe su Giulia Salemi

Ieri Pierpaolo Pretelli, ospite da Alberto Matano a La vita in diretta ha detto la sua sull’argomento che si stava affrontando in studio, le coppie che si danno da fare entrambe in casa con i lavori domestici. Questo perchè in Spagna c’è un app che serve proprio a spartirsi i compiti in casa. Pretelli, che voleva dire la sua su questo argomento, ha detto così commettendo una gaffe a scapito della sua fidanzata rispondendo a Matano che gli ha chiesto, tra lui e la Salemi chi fosse più casalingo: “Nessuno dei due un altro po.. No, sono più casalingo io in realtà. Sono il classico del sud che fa il letto che prepara la colazione, Giulia in casa non sa fare nulla.”

E poi ha anche aggiunto: “Beh è un po’ un classico che degli uomini del Sud.”, intendeva fare le faccende domestiche.

Rocio Rocio Munoz Morales corregge Pierpaolo Pretelli

A quel punto è intervenuta Rocio Munoz Morales che gli ha detto: “In realtà è il contrario.”

E Pretelli, a quel punto, ha aggiunto: “Lo immagino Raoul Bova fare le faccende”.

Rocio Munoz Morales si è mostrata molto tranquilla sull’argomento, ha però voluto anche lei dire la sua e cioè che è giusto che se entrambi sono impegnati fuori casa, entrambi devono fare le faccende in casa.

La famiglia di Raoul e Rocio è formata anche da due bimbe di Alma e Luna.