Mare fuori, tensione tra due attori del cast, cosa è accaduto dietro le quinte

Mare fuori, tensione tra due attori del cast della serie televisiva di grande successo. Ecco cosa è accaduto.

Continua il grande successo di Mare fuori, la serie televisiva che ha fatto letteralmente impazzire il pubblico italiano. Ad ogni modo, così come era accaduto in passato, anche in questi giorni il cast della serie è finito sotto i riflettori. Il motivo? Pare che due attori abbiano discusso in modo anche abbastanza animato. Il tutto sarebbe avvenuto dietro le quinte di un noto spettacolo che è andato in onda su Italia Uno ed in diretta dal Duomo di Milano. Parliamo dell’evento Love Mi, il concerto benefico organizzato da Fedez, al quale hanno preso parte tantissimi artisti della musica italiana ed anche due attori della famosa serie. Chi sono i due protagonisti e perchè hanno litigato?

Mare fuori, due protagonisti della serie al concerto benefico Love Mi

Due attori della famosissima serie televisiva Mare fuori, hanno preso parte allo spettacolo Love Mi, ovvero il concerto beneficio organizzato da Fedez ed in onda su Italia uno direttamente dal Duomo di Milano. Diversi gli ospiti che hanno preso parte al concerto e tra questi anche Matteo Paolillo e Clara, i due celebri attori di Mare Fuori. Il primo interpreta il personaggio di Edoardo Conte nella serie, mentre Clara recita il ruolo di Crazy J.

Tensione tra Clara ed Edoardo Conte

Si dice che tra i due dietro le quinte ci sia stata alta tensione. Ma per quale motivo? La prima a salire sul palco è stata Clara, che ha presentato il brano Origami all’alba, una canzone che ha creato parecchie tensioni con Matteo, ma che ha avuto un successo davvero strepitoso. La canzone, per chi non lo sapesse, è stata scritta da Paolillo ed è stata modificata da Clara per Mare Fuori.

Perchè i due hanno litigato?

Entrambi le versione hanno comunque ottenuto un grandissimo successo, anche se quella di Clara ne ha avuto ancora di più della prima. E’ proprio per questo motivo che tra i due forse è nata questa antipatia e per questo hanno finito per discutere dietro le quinte del Love Mi. Per tutto il tempo del concerto i due si sono praticamente evitati e questo è stato palese a tutti quanti. Al momento nessuno dei due ha commentato queste voci.