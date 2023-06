Mauro Corona diretto su Bianca Berlinguer: “Se fossi in lei andrei subito via dala Rai”

0 SHARES Condividi Tweet

Bianca Berlinguer lascia la Rai? Mauro Corona spiazza tutti e ammette di aver pensato di seguire la conduttrice qualora dovesse lasciare Cartabianca.

In questi mesi in casa Rai è in atto una vera e propria rivoluzione, con diversi conduttori e conduttrici che hanno deciso di lasciare la tv si Stato per approdare su altre reti. E’ il caso di Fabio Fazio che è passato su Nove, e poi ancora Luciana Litizzetto, Massimo Gramellini e Lucia Annunziata. Adesso anche Bianca Berlinguer ha fatto sapere di aver deciso di abbandonare la Rai. Ma come stanno le cose?

Bianca Berlinguer, la conduttrice di Cartabianca fa delle richieste speciali alla Rai

Bianca Berlinguer, la nota conduttrice e presentatrice di Cartabianca in questi giorni ha minacciato di lasciare l’azienda Rai nel caso in cui non avesse visto la tutela nei confronti del suo programma. Secondo un’indiscrezione, la programmazione prevista per il prossimo autunno vede diverse trasmissioni scontrarsi l’una con l’altra. Ad esempio, Cartabianca andrebbe in onda il martedì sera con un altro programma molto amato dal pubblico di Rai 2, ovvero Belve, condotto da Francesca Fagnani.

Mauro Corona si schiera dalla parte della conduttrice

Se la Rai non dovesse accettare le richieste della conduttrice, è probabile che la conduttrice possa decidere di lasciare la Rai e andare altrove. A parlare è stato Mauro Corona, uno dei più importanti collaboratori della giornalista. I due si sono scontrati in diverse situazioni, ma questa volta Corona è sceso in campo al fianco della Berlinguer. “Le hanno fatto terra bruciata intorno da un bel pezzo. E va anche detto che lei ci ha messo del suo. Fossi in lei, però, io farei il salto subito. Precisando che io sono uno scalatore, io arrampico, io so rischiare e conosco la sfida dell’incognito”. Queste le parole di Mauro Corona che ha anche aggiunto di essere disposto ad accompagnare la Berlinguer ovunque lei decida di andare.

Bianca lascia la Rai?

“Sancho Panza con la sua Don Chisciotta”, ha detto l’opinionista parlando del fatto che ha deciso di continuare a seguire la conduttrice ovunque vada. “Scherziamo? Ma certo, io di estetico ho ben poco ma sono etico e sono fedele. Certo che andrò con lei ovunque vada, e non è una questione di soldi. A me basta un litro di vino. È una questione di libertà. Se una rete comincia a mettere paletti, lacci, veti su alcuni ospiti la cosa non mi interessa. Se posso dire quello che penso, ci sto”. Queste ancora le parole dell’opinionista.