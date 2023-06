Morning news, Simona Branchetti in grossa difficoltà poi blocca la diretta

0 SHARES Condividi Tweet

Simona Branchetti a Morning News costretta a bloccare la diretta. Una anziana signora scoppia a piangere. Cosa è accaduto?

Nella mattinata di oggi, giovedì 29 giugno è andata in onda una nuova puntata di Morning News, il programma condotto da Simona Branchetti. Quest’ultima ha iniziato la diretta parlando dell’ultimo caso di femminicidio che purtroppo ha visto coinvolta una ragazza di 16 anni la quale è stata uccisa a Roma. Terminato questo blocco, la Branchetti ha parlato con i vari ospiti di un altro argomento molto caldo, ovvero il caro vita.

Morning news, la conduttrice parla del caro vita con i suoi ospiti

In collegamento con loro una signora di 89 anni, la quale ha confessato di non riuscire ad arrivare a fine mese. Improvvisamente, la’ signora è scoppiata a piangere a la conduttrice non ha potuto non notare quanto stesse accadendo, intervenendo immediatamente. La signora ha iniziato così a piangere, e la Branchetti è intervenuta per bloccare la diretta.“Aspettate un attimo…Vedo nonna Luisa che sta piangendo…Nonna Luisa che succede?”, ha detto la conduttrice. Subito dopo, a parlare è stata nonna Luisa che ancora in lacrime ha svelato di non riuscire ad andare avanti perchè stanca di dover ogni mese lottare per riuscire a farcela.

Un’anziana signora scoppia a piangere

“Sono stanca…E’ meglio che il Signore mi porti via…Non ce la faccio più…”, ha confessato ancora l’anziana signora che ha lasciato tutti completamente senza parole. La conduttrice a quel punto non ha potuto non intervenire per rassicurare l’anziana signora. “Nonna Luisa lei deve stare tranquilla…Non lo dica neppure per scherzo quello che ha appena detto, che il Signore la porti via…Perchè delle signore come lei devono avere lunga vita…E’ una signora meravigliosa e piena di coraggio…”, ha detto la Branchetti che poi si è rivolta anche al sindaco di Pesaro, per aiutare l’anziana signora.

L’appello della Branchetti al sindaco di Pesaro

“Noi facciamo qua un appello pubblico al Sindaco Ricci, affinché si prenda a cuore la sua situazione…E vedrà che da qui ad ottobre sono certa che troveremo una soluzione per lei…Ne sono certa…”, ha aggiunto la conduttrice. “Vorrei solo un po’ di serenità…Mi accontento di poco…La ringrazio e le auguro tanta salute…”, ha detto poi la signora a Morning News.