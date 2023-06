Morning News, Simona Branchetti alla prima puntata fa già un’incredibile gaffe, grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Oggi, lunedì 26 giugno, è andata in onda la prima puntata di Morning News condotta, come l’estate scorsa, da Simona Branchetti, ex volto del Tg5. Morning news, che prende il posto, per la stagione estiva, di Mattino 5 per il terzo anno consecutivo, l’anno scorso riscosse un grandissimo successo di pubblico e, certamente, quest’anno non sarà da meno. La prima puntata, però, è iniziata con una gaffe della conduttrice. Vediamo cosa è accaduto.

Simona Branchetti fa una gaffe già alla prima puntata

Oggi, lunedì 26 giugno, è andata in onda la prima puntata di Morning News e stasera andrà in onda la prima puntata Temptation Island che sarà condotta, anche quest’anno, da Filippo Bisciglia, il fidanzato di Pamela Camassa appena tornata da l’Isola dei famosi. Simona Branchetti, che voleva ricordare questo appuntamento, ha detto, parlando del conduttore, invece che Filippo, Federico: “Vi ricordo l’appuntamento anche questa sera di Temptation Island … La prima puntata di debutto di questa nuova stagione in prima serata su Canale 5 … Alla conduzione c’è Federico Bisciglia…”.

Simona Branchetti presa in giro dal web per la gaffe

Il video di quel momento di trasmissione in cui la Branchetti sbagliava il nome di Bisciglia è diventato subito virale e, come è facile immaginare, i commenti di presa in giro sul web si sono sprecati. Infatit, c’è chi ha detto: “Il famosissimo FEDERICO Bisciglia…”.

Ad inizio puntata, Simona Branchetti è apparsa visibilmente emozionata e ha voluto iniziare così, con queste parole: “Buongiorno, benvenuti a questa nuova edizione di Morning News…E’ la terza estate che passeremo insieme…Sono davvero felice perchè ci terremo compagnia a vicenda…Ci sono davvero tanti argomenti di cui parlare…”.

Filippo Bisciglia ha rilasciato alcune dichiarazioni su questa nuova edizione di Temptation Island

Filippo Bisciglia ha rilasciato un’intervista aTv Sorrisi e Canzoni in occasione della quale ha detto: “Aspettavo con ansia questo momento da tempo, ma non solo io. Le persone mi hanno dimostrato un affetto meraviglioso. Le coppie non le ho ancora incontrate. Accadrà quando sbarcheranno dal caicco. Loro non lo sanno, ma anch’io sono super emozionato in quel momento”.

Le sette coppie, quest’anno, sono formate da Vittoria e Daniele, Ale e Federico, Davide e Alessia, Gabriela e Giuseppe, Isabella e Manu, Francesca e Manuel, Perla e Mirko.