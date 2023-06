Alessia Marcuzzi prima mette un like ad un commento contro Francesca Fagnani e poi spiega perché lo ha fatto: “Scusatemi”

0 SHARES Condividi Tweet

Sabato 24 giugno è andata in onda, in diretta su Rai uno, una serata evento per raccogliere fondi al fine di aiutare gli alluvionati dell’Emila Romagna, Italia loves Romagna. La serata, che è stata molto bella, ha visto suo palco a condurla Amadeus, Alessia Marcuzzi, Francesca Fagnani e Giorgio Panariello. Alcune cose, nonostante lo spettacolo assicurato sia dal nome dei conduttori che dagli artisti che si sono avvicendati sul palco, non sono andate perfettamente lisce, come ad esempio, quando Gianni Morandi ha improvvisato cambiano la scaletta e mettendo così in difficoltà Elodie o anche quando Laura Pausini ha tenuto un discorso, dopo aver cantato, che ha fatto con un tono di voce che a molti è sembrato fuori luogo, infatti, la bravissima cantante è apparsa molto arrabbiata e fuori di sé; ma per il resto, è andato tutto benissimo. Però, il giorno dopo, è accaduto un episodio che ha fatto immaginare al popolo del web che l’armonia che pareva esserci tra i conduttori non fosse sincera. Vediamo cosa è successo.

Alessia Marcuzzi mette un like ad un post contro la Fagnani

Sui social, in tanti hanno commentato la serata e anche la gioia nel rivedere Alessia Marcuzzi accanto ad Amadeus, cosa che non accadeva dai tempi del Festivalbar. Però, poi, c’è stato anche chi ha scritto un post contro la Fagnani: “Non mi pare molto adatta per presentare questo tipo di programma. La Marcuzzi, invece, ha l’entusiasmo coinvolgente e la scioltezza necessarie. Non capisco perché abbia dovuto cedere il palco”. A questo post è seguito un like della Marcuzzi che, dunque, sembrava significare che fosse d’accordo ad un contenuto contro la Fagnani.

Il chiarimento di Alessia Marcuzzi

Dopo tutto il polverone che si è alzato per quel like, è intervenuta la Marcuzzi a chiarire e ha detto così: “Credo di aver messo per errore un like ad un tweet che pensavo fosse di apprezzamento su di me e invece andava contro Francesca! Non avevo letto bene il contenuto evidentemente…”

E poi ha continuato: “Io e Francesca siamo amiche da anni, la stimo e sono una sua fan da sempre quindi no panic!”

Per poi concludere così: “Chiedo scusa, ora ricerco questo tweet e levo questo cuore. Mi sono sbagliata…” .