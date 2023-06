Chiara Ferragni fa boom, la sua società valutata 75 milioni di euro, lei pazza di gioia: “Credevano che non fossi abbastanza brava”

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni è pazza di gioia e la sua soddisfazione è ancora maggiore perchè in tanti non credevano in lei, all’inizio, quando ha esordito. Infatti, la moglie di Fedez ha saputo che la sua società vale 75 milioni di dollari. Vediamo come ha preso la notizia.

La società di Chiara Ferragni valutata 75 milioni di dollari

Chiara Ferragni, la famosissima influencer e imprenditrice digitale ha raggiunto un traguardo non indifferente, la sua società è stata valutata 75 milioni di dollari e per lei questa è stata una grandissima soddisfazione anche perchè in pochi, all’inizio, credevano in lei.

E’ stata lei stessa a farlo sapere, usando il suo profilo Instagram: “Voglio dare il benvenuto in Chiara Ferragni brand ad AVM gestioni che oggi valuta la società che ho fondato 75 milioni di euro. Questa è solo una nuova tappa del viaggio imprenditoriale iniziato anni fa e che mi ha visto combattere per far valere le mie idee. Ringrazio Fabio Maria D’Amato che 6 anni fa mi ha voluto affiancare nel cambio manageriale che dovevo dare alle mie società. E che con il suo talento professionale e generosità umana ogni giorno si batte per i miei stessi valori”.

Chiara Ferragni non dimentica di citare chi non credeva in lei

Chiara Ferragni, nel suo post non ha dimenticato di citare chi non credeva in lei togliendosi così qualche sassolino dalla scarpa, infatti ha scritto:“In molti credevano che non fossi abbastanza brava o intelligente per combinare qualcosa di valore a lungo termine, mentre molti altri hanno voluto essere dalla mia parte. A loro sarò sempre grata, e grazie alla loro energia continuerò a battermi per seguire le mie idee. Grazie ai soci Alchimia e Morgese con cui ci aspettano altri anni di duro lavoro e sfide. Grazie alle quasi 60 persone del mio team: senza di voi tutto questo non sarebbe possibile”.

Qualche giorno fa, Chiara Ferragni aveva mostrato sui social l’invito al matrimonio da pare della sorella Francesca che sposerà il compagno Riccardo Nicoletti. I due sono già genitori del piccolo Edo a cui la zia Chiara aveva dedicato un post il giorno del suo compleanno: “Buon primo compleanno Edo. La tua famiglia ti ama tantissimo e sarà sempre qui per te. Congratulazioni ai tuoi fantastici genitori“.