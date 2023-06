Nunzia De Girolamo non addolcisce la pillola e, diretta, svela per la prima volta: “Per me Ballando è stato un calvario”

0 SHARES Condividi Tweet

Nunzia De Girolamo, che sta per diventate una delle protagoniste della tv di questa estate, infatti prenderà il posto da lunedì 3 luglio di Alberto Matano a Estate in diretta, si è raccontata ai microfoni di Uno mattina estate e ha ricordato la sua esperienza a Ballando con le stelle definendola “un calvario”. Vediamo cosa ha detto.

Nunzia De Girolamo: “Partecipare a Ballando con le stelle è stato un calvario”

Nunzia De Girolamo, che da lunedì ritroveremo negli studi Rai de l”Estate in diretta’, ha raccontato la sua esperienza a Ballando con le stelle, la bellissima e amatissima trasmissione del sabato sera condotta da Milly Carlucci.

L’ex ministra ha raccontato della sua partecipazione come concorrente a Ballando con le stelle nell’edizione del 2019 dove ballava in coppia con Raimondo Todaro e ha raccontato: “Dopo una caduta mi sono rialzata più forte, lì io e Raimondo Todaro ci siamo fatti male e siamo stati trattati in ospedale, ci sono state mattine che non riuscivo ad alzarmi dal letto”

Come mi comporterà come conduttrice di ‘Estate in diretta’

Nunzia De Girolamo condurrà Estate in diretta su Rai uno ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì a cominciare da lunedì 3 luglio fino all’8 settembre e ha detto così: “Io metterò in campo tutta la mia curiosità. Sono una grande lettrice di gialli e sono una tipa sempre curiosa. Avrò anche la sensibilità umana di sapere che dall’altra parte ci sono vite e sofferenze: la narrazione deve essere sempre garbata”.

‘Ciao Maschio’, ha anche aggiunto: “Ci sarà anche la parte di leggerezza, di sorriso, per fare compagnia agli italiani, quelli che non possono andare in vacanza per ragioni a volte sociali, a volte economiche, e quelli che vivono di solitudine, che per me è uno dei mali di questo secolo”. Lei seguirà la parte pop del programma mentre al collega, Gianluca Semprini è stata affidata la parte relativa alla cronaca e all’attualità, e così lei ha detto che si occuperà del “racconto delle spiagge italiane, del gossip, dell’attualità, dello spettacolo”.