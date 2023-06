Unomattina estate, Tiberio Timperi zittisce l’ospite dopo la frase inaccettabie che pronuncia

0 SHARES Condividi Tweet

Tiberio Timperi a Unomattina estate è stato costretto ad intervenire ad un certo punto per zittire un ospite. Ecco cosa è accaduto.

Tiberio Timperi, noto conduttore di casa Rai nella giornata di oggi ha condotto una nuova puntata della trasmissione mattutina dove lavora al fianco di Serena Autieri e Gigi Marzullo. E’ stato proprio durante la parte condotta da Tiberio che un ospite ha a quanto pare esagerato con una battuta, tanto da essere richiamato dallo stesso conduttore. Ma vediamo cosa è accaduto.

Così come ha riportato il portale televisivo TvBlog.it, nel corso della puntata di oggi del programma mattutino di Rai 1 condotto da Tiberio Timperi, Serena Autieri e Gigi Marzullo è accaduto qualcosa di imprevisto. Durante il segmento condotto da Tiberio, un ospite molto probabilmente ha esagerato facendo una battuta ed il conduttore è stato costretto ad intervenire.

Il conduttore ha affrontato insieme ad alcuni ospiti un argomento relativo agli italiani che vivono da soli. Dai dati è emerso che ben l’11% di questi, sono genitori single. A parlare di queste statistiche è stata Laura Sabbadini in collegamento, la quale ha aggiunto che stanno anche aumentando le donne anziani che vivono da sole. “Si sposano con una alta differenza d’età col proprio marito e hanno una speranza di vita più lunga. Questo significa che passano l’ultima fase da vedove, sole….”. Queste le parole della Sabbadini. Questo dato è stato commentato da Domenico De Masi, noto sociologo che ha fatto una battuta che di certo non è passata inosservata.

“Le donne campano quattro zanni più dei maschi, ma sembra quasi che lo sfruttamento faccia bene alla salute“. Queste parole non sono sfuggite ai presenti in studio ed il conduttore è stato costretto ad intervenire, ammonendo il suo ospite. “Attenzione a quello che dice”, ha detto Tiberio Timperi che ha invitato così l’ospite a darsi una regolata. “Vivono più anni, vero, ma in cattiva salute, lo devi aggiungere“, ha risposto Laura Sabbadini. Botta e risposta tra i due, tanto che il sociologo dopo l’intervento della collega ha aggiunto “E volevate pure la buona salute?“. Il conduttore a quel punto è intervenuto nuovamente, chiedendo ai due di continuare la conversazione in privato.