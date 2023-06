Unomattina, Gianni Ippoliti usa parole sibilline dopo la pace con Tiberio Timperi: “Non è solo il comportamento di Tiberio”

0 SHARES Condividi Tweet

Gianni Ippoliti dopo lo scontro con Tiberio Timperi sbotta e confessa “Si è aggiunto un mistero”. Ecco le sue parole.

Tiberio Timperi ultimamente è stato al centro della polemica per un gesto che non è passato inosservato durante una puntata di Unomattina. Il conduttore ha avuto un diverbio con il collega, il giornalista Gianni Ippoliti durante una puntata del programma di Rai 1. Quanto accaduto circa due settimane fa è ormai di dominio pubblico ed ha sconvolto i presenti in studio, gli addetti ai lavori ed i telespettatori a casa. Adesso, a distanza di un pò di tempo a parlare è stato proprio il giornalista che ha rincarato la dose. Ma cosa ha riferito Gianni?

Unomattina, scontro tra Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti

Tiberio Timperi ha avuto dei problemi con il collega Gianni Ippoliti nel corso di una puntata di Unomattina, andata in onda un paio di settimane fa. I due hanno proprio litigato in puntata, dopo che il giornalista durante la rassegna stampa ha notato il conduttore sbuffare. Questo gesto di Tiberio ha portato il giornalista a sbottare, tanto da abbandonare lo studio. I due hanno in qualche modo chiarito, ma nel corso di un’intervista che Gianni ha rilasciato al settimanale Nuovo tv, lo stesso ha rincarato la dose.

Gianni rincara la dose

“Si è aggiunto un mistero. Non è solo il comportamento di Tiberio, ma mi riferisco anche alle dichiarazioni del suo agente”. Queste le parole di Gianni, ma adesso tutti vogliono sapere di che mistero si tratta. A cosa si è riferito il giornalista? Gianni ha riferito che in questa lite si è intromesso anche l’agente di Tiberio, ovvero Lucio Presta il quale ha detto “è ignobile” e poi ha aggiunto “Si vergogni, Ippoliti”.

Pace fatta tra il conduttore e il giornalista?

Nel corso dell’intervista, poi, Gianni a tal riguardo avrebbe aggiunto “Perchè dovrei vergognarmi?”, visto che stava riportando solo un fatto di cronaca e stava facendo semplicemente il suo lavoro.Dopo quanto accaduto in puntata, Ippoliti e Timperi hanno avuto modo di “fare pace” lo scorso weekend e ad aiutare i due a trovare un punto di incontro è stato il direttore Roberto Alessi.