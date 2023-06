Temptation Island, esplode la polemica: “Che tristezza”

0 SHARES Condividi Tweet

Una coppia protagonista della nuova stagione di Temptation Island è finita al centro di una grossa polemica a causa di alcune segnalazioni diffuse sui social.

Manca ormai sempre meno alla messa in onda della nuova edizione di Temptation Island prevista per il prossimo lunedì 26 giugno 2023. E proprio nei giorni che precedono l’esordio ecco alcuni dei partecipanti al programma condotto da Filippo Bisciglia sono finiti al centro della polemica. Ma di chi stiamo parlando e soprattutto cos’è successo? Qui di seguito sarà possibile trovare le risposte a tali domande.

La segnalazione su una coppia della nuova stagione di Temptation Island

Cresce sempre di più l’attesa per la messa in onda della nuova edizione di Temptation Island. Stiamo nello specifico parlando del celebre programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia e al quale alcune coppie scelgono di partecipare per mettere alla prova il proprio amore. Una delle coppie protagoniste di questa nuova edizione è però finita al centro di una grossa polemica in seguito alla segnalazione arrivata all’influencer Deianira Marzano su Instagram. La coppia in questione è quella formata da Gabriella e Giuseppe che stando a quanto rivelato da una ragazza che vive nello stesso paese non sarebbero per nulla in crisi. “Gabriela e Giuseppe stanno benissimo insieme. Si fa di tutto per apparire oggi giorno. Che tristezza. Sono del mio paese, Poggiomarino (NA)…”, questa nello specifico la segnalazione arrivata all’influencer. Sempre la ragazza ha poi rivelato di conoscere Gabriella perchè è proprio lei a farle le unghie.

Le indiscrezioni sulla trasmissione di Canale 5

Ma Gabriella e Giuseppe non sono stati gli unici a finire al centro della polemica. Una nuova segnalazione nelle scorse ore è arrivata anche ad un altro esperto di gossip ovvero Amedeo Venza. Quest’ultimo tramite alcune storie condivise sui social ha rivelato di avere saputo che uno dei fidanzati del programma avrebbe deciso di partecipare con uno scopo ben preciso ovvero quello di lasciare la compagna che sembrerebbe avere tradito diverse volte nella vita reale. E ancora, un’altra segnalazione è arrivata anche su un altro dei fidanzati. Nello specifico sembrerebbe che questo non si sia comportato bene con la fidanzata nemmeno prima di iniziare questo particolare percorso su Canale 5.

Le polemiche legatea all nuova stagione di Temptation Island

Nello specifico il ragazzo finito sotto accusa sembrerebbe aver lasciato la fidanzata diverse volte. Ed è stato accusato di aver utilizzato internet per inviare delle fotografie a delle ragazze. Un’altra ragazza ha poi confermato di conoscere il ragazzo in questione in quanto è stato fidanzato con la cugina per 10 anni. E, ha aggiunto “Anche con lei faceva tira e molla”. Ma di chi stiamo parlando? Il nome non è stato reso noto ma tra le coppie che si sono presentate nel programma di Canale 5 ve ne è una che sembrerebbe essersi lasciata ben cinque volte. Insomma, nonostante il programma non sia ancora iniziato ecco che le polemiche non si sono fatte attendere.