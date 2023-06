La vita in diretta, Alberto Matano gelato da una battuta dell’ospite che esagera, tutti in grande imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, martedì 20 giugno, è andata in onda un’altra puntata de La vita in diretta condotta, ancora per qualche giorno e cioè fino alla fine del mese di giugno, dal conduttore calabrese, Alberto Matano. Poi, per la parte estiva, fino al mese di settembre andrà in onda Vita in diretta estate che sarà condotta da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. Ieri, in puntata, tra i vari ospiti seduti attorno al tavolo per la parte pop del programma, quella più leggera che si occupa dell’intrattenimento, c’era tra gli altri, Barbara Alberti che ha fatto una battuta che ha lasciato di sasso non solo tutto il pubblico ma anche il conduttore. Vediamo Barbara Alberti cosa ha detto anche se è normale per lei fare battute dirette e sempre molto apprezzate anche se, a volte, scomode.

Barbara Alberti fa una battuta esagerata e Alberto Matano resta di ghiaccio

Ieri, per la parte pop del programma c’era, oltre a Barbara Alberti, Elenoire Casalegno, Marina La Rosa e Barbara De Rossi. Si è discusso di vari argomenti e poi anche di Al Pacino che ha 83 anni ed è diventato papà. Barbara Alberti ha commentato così la notizia:

“Anche Mario Monicelli fece un figlio a 87 anni e poi essendo un samurai a 94 si è buttato dal balcone.”

La battuta non è piaciuta a nessuno anche perchè è stata oggettivamente esagerata e Alberto Matano, che non se la aspettava, è rimasto per qualche secondo in silenzio e poi ha detto: “Speriamo non scelga di uccidersi”.

Barbara Alberti intendeva dire che Monicelli, pur arrivato in tarda età non è certo morto d vecchiaia. Ma la battuta non è piaciuta a nessuno ed è stata ritenuta fuori luogo. Ma poi, superato il momento di grandissimo imbarazzo, si è continuato a parlare della vicenda, commentando, più che altro, che il figlio di Al Pacino è destinato a rimanere orfano d padre già in tenera età vista l’età molto avanzata dell’attore.

Alberto Matano ringrazia tutti i suoi collaboratori

Qualche puntata fa, Alberto Matano decise di ringraziare tutti i suoi collaboratori e disse così: “Eccomi qui, siamo come sempre in diretta per voi anche in questo giovedì e sono pronti soprattutto loro gli inviati che non smetterò mai di ringraziare così come, permettetemi di ringraziare anche voi, non lo faccio mai”.