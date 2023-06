Detto Fatto, torna in onda e alla conduzione non più Bianca Guaccero, ecco chi ci sarà

0 SHARES Condividi Tweet

Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni il celebre programma di Rai 2 intitolato Detto Fatto potrebbe tornare in onda nel corso della prossima stagione televisiva con tante preziose novità.

Dopo lo stop legato ai bassi ascolti ecco che il celebre programma di Rai 2 intitolato ‘Detto Fatto’ potrebbe presto tornare in onda con una nuova edizione ricca di tante novità. Una di queste la sostituzione della conduttrice. Ma vediamo nello specifico di cosa stiamo parlando.

Detto Fatto, in arrivo la nuova edizione?

Detto Fatto è il titolo di un programma televisivo italiano andato in onda su Rai 2 dal 2013 fino al 2022 e sospeso poi dalla Rai a causa dei bassi ascolti. Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni però sembrerebbe che la rete in questione abbia deciso di tornare sui suoi passi, o almeno questo è stato quanto rivelato da DavideMaggio.it . Per essere più precisi, secondo quanto rivelato dal sito in questione la Rai sembrerebbe aver deciso di far tornare in onda Detto Fatto o un programma molto simile a questo. E quindi un programma caratterizzato da diversi tutorial incentrati su vari argomenti. Tra questi il tema bellezza, cucina e gossip.

Le presunte novità emerse sulla nuova edizione del celebre programma

“Il tutorial torna su Rai 2. Il direttore dell’intrattenimento day time, Angelo Mellone, sta pensando di rispolverare per la prossima stagione della seconda rete un tutorial à la Detto Fatto”. Queste nello specifico le parole scritte dal sito menzionato in precedenza. Insomma, un vero e proprio colpo di scena che sicuramente avrà colto di sorpresa tutti coloro che negli anni hanno seguito e amato il noto programma di Rai 2. Ma non è finita qui, infatti oltre a tale incredibile notizia sembrerebbe esserne stata diffusa un’altra anche questa davvero sorprendente. Infatti sempre stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe che a condurre la trasmissione non vi sarà più Bianca Guaccero ma la celebre Elena Santarelli.

La nuova programmazione di Rai 2

Quali programmi andranno in onda nel pomeriggio di Rai 2 nel corso della prossima stagione televisiva? Diverse le indiscrezioni trapelate nel corso delle ultime settimane. Nello specifico sembrerebbe essere stato confermato Ore 14 di Milo Infante, programma al quale poi dovrebbe seguire la seconda edizione di Bella Ma’ condotta da Pierluigi Diaco. E ancora, a tale trasmissione, stando a quanto emerso di recente, non seguirà il programma di Mia Ceran intitolato Nei tuoi panni ma Detto Fatto con Elena Santarelli. Ma sarà davvero così oppure no? Per scoprirlo non ci rimane che attendere.