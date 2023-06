Pamela Camassa, dopo l’Isola, lascia tutti senza parole: “Cosa farò ora”

0 SHARES Condividi Tweet

Terminata l’Isola dei famosi, Pamela Camassa ringrazia chi l’ha sostenuta e poi si lascia andare al primo peccato di gola.

E’ terminata l’edizione 2023 de L’Isola dei famosi, condotta come sempre da Ilary Blasi. E’ finita così lo scorso lunedì 19 giugno questa esperienza per tutti i naufraghi e di conseguenza anche per Pamela Camassa, la fidanzata di FIlippo Bisciglia. La showgirl ha resistito diversi mesi ed è arrivata fino in fondo, si è messa in gioco ma alla fine è stata eliminata a pochi passi dalla finale. Subito dopo la puntata, la showgirl ha pubblicato su Instagram alcuni post che non sono di certo passati inosservati.

Isola dei famosi, Pamela Camassa arriva fino in fondo ma non vince

Pamela Camassa è stata una delle protagoniste dell’Isola dei famosi 2023 ed ha dimostrato in questi mesi di avere un grande coraggio e tanta forza. E’ arrivata fino in fondo, ma non ha vinto. Non ha avuto grossi problemi con il gruppo e dunque con gli altri naufraghi e lo testimonia il fatto che dopo la puntata finale, Pamela ha pubblicato diversi selfie con i finalisti tra le sue Instagram stories.

Pamela ed i ringraziamenti dopo la finale

Poi la fidanzata di Filippo è passata ai ringraziamenti e non ha potuto non menzionare tutti i telespettatori che l’hanno sostenuta in questa avvenuta davvero bellissima.”Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto”, ha detto Pamela che ha aggiunto anche dell’altro.” So che Filippo ha creato una fanpage e ci tenevo a ringraziarvi di cuore e spero di farlo al più presto di persona uno per uno. Vi mando un bacio fortissimo. Ora sto partendo e sto tornando a casa”. Queste ancora le sue parole, dopo la finale dell’Isola andata in onda lunedì.

Il primo peccato di gola di Pamela dopo l’Isola

Pamela ha pubblicato diverse Instagram stories, alcune di queste mostrandosi in compagnia di Luca Vetrone e Andrea Lo Cicero. Sempre sorridente e felice, poi finalmente si è concessa il primo peccato di gola.«Ed eccoci qui ragazzi. Quello che sognavamo da due mesi: tre scatole di ciambelle ripiene». Queste le parole di Pamela.