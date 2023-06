Chanel Totti, pubblica una foto e il web la umilia “Tale madre, tale figlia”

0 SHARES Condividi Tweet

Chanel Totti pubblica una foto su Instagram e viene fortemente criticata e presa di mira dagli haters. Ma di che foto si tratta?

Chanel Totti continua ad essere al centro del gossip e delle polemiche. Non c’è proprio pace per la figlia di Ilary Blasi che sui social viene presa costantemente di mira dagli haters che non perdono occasione per scagliarsi contro la giovane. In molti in passato l’hanno accusata di sembrare più grande dell’età che effettivamente ha. In queste ore, invece, Chanel è stata fortemente criticata dopo aver pubblicato una foto. Ma di che foto si tratta e perchè è stata attaccata e criticata?

Chanel Totti torna al centro delle critiche degli haters

Chanel Totti, la figlia dell’ex capitano della Roma e della conduttrice di Canale 5 Ilary Blasi, è finita ancora una volta al centro delle critiche e delle polemiche. Ebbene, in queste ore sembra proprio che la giovane abbia pubblicato una foto che di certo non è passata inosservata ed ha scatenato l’ira di diversi utenti del web. Tanti, tantissimi i commenti arrivati sotto al post da diversi utenti del web che seguono Chanel su Instagram.

La giovane Totti pubblica una foto su Instagram, la sua “posa” non convince

“Ma sta posa? Dai su..”, scrive un utente. Diversi i commenti molto simili tra loro. La foto in questione sostanzialmente non ha nulla di particolare, ritrae Chanel immersa in un giardino con dei divani, in piedi e di spalle con un lato B piuttosto pronunciato e volto verso l’esterno. Tanti i commenti arrivati da parte dei suo follower che hanno considerato questa posa piuttosto fuori luogo. Molti hanno anche colto l’occasione per sottolineare il fatto che Chanel sia comunque rifatta. “Rifatta a 15 anni”, scrive un utente ed ancora “Na santa praticamente” e poi “Non modificare le tue foto perchè poi quando ti vedono al naturale senza filtri ci rimangono male“.

Tirata in ballo anche la conduttrice

Poi, un haters ha anche tirato in ballo la conduttrice, scrivendo “Tale madre tale figlia”. Non è la prima volta che Chanel viene presa di mira dagli haters, ed in passato ha anche risposto a tono. Questa volta ha preferito ignorare, almeno per il momento.