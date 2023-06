Chanel Totti e Cristian Babalus, lui le fa una dedica sui social e il web impazzisce di like

0 SHARES Condividi Tweet

Nelle scorse ore il giovane tiktoker Cristian Babalus ha condiviso su TikTok un bellissimo video dedicato alla fidanzata Chanel Totti mettendo così un freno ai rumors emersi nel corso delle ultime settimane.

Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, da qualche mese ha trovato la felicità al fianco di Cristian Babalus ovvero un giovane titolare di un un negozio sportivo e allo stesso tempo famoso tiktoker. Nel corso delle ultime settimane si è spesso parlato di una presunta crisi nel loro rapporto, ma qual è la verità? A rivelare come stanno realmente le cose è stato proprio Babalus che nelle scorse ore ha condiviso su TikTok un video molto particolare.

La storia d’amore tra Chanel Totti e Cristian Babalus

Più passano i giorni e più aumentano i followers che scelgono di seguire sui social la bellissima e giovanissima figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ovvero Chanel Totti. La secondogenita dell’ex celebre coppia ha fatto spesso parlare di se. E nello specifico nel corso delle ultime settimane è spesso finita al centro del gossip a causa della sua vita sentimentale. La giovane donna infatti da qualche mese è legata sentimentalmente al noto Tiktoker Cristian Babalus. E la loro storia d’amore sembrerebbe procedere nel migliore dei modi nonostante in molti abbiano sospettato che i due potessero essere in crisi.

Il post social di Cristian per la bella Chanel

La notizia della presunta crisi tra i due è stata smentita proprio dal celebre tiktoker che nelle scorse ore ha condiviso su TikTok un particolarissimo video dedicato alla fidanzata. Stiamo nello specifico parlando di un reel contenente le loro fotografie più belle di questi mesi trascorsi insieme. E quindi fotografie a casa, a cena e pranzo fuori, al mare. E poi ancora delle fotografie legate al weekend trascorso a Lugano insieme a Ilary Blasi e il compagno Bastian Muller. Occasione questa nel corso della quale la coppia sembrerebbe avere conosciuto il ventenne. Alle fotografie in questione il giovane ha poi aggiunto il brano di Gianluca Capozzi intitolato “Sai”. Un brano che recita tali parole “Sai che niente mai sarà di più, che mai nessuno al mondo sarà mai ciò che sei tu, e sai che sto dicendo la verità”.

Il rapporto tra Chanel Totti e papà Francesco

Cristian Babalus ha quindi avuto modo di conoscere mamma Ilary e il compagno Bastian. Al contrario invece non sembrerebbe essere stato ancora visto insieme al famosissimo papà della sua fidanzata ovvero l’ex Capitano della Roma Francesco Totti. Ma non solo, anche la stessa Chanel da un po’ di tempo non condivide più immagini e video in compagnia del padre. E molti iniziano a domandarsi il perché, e soprattutto a chiedersi se il motivo possa essere legato al parere non favorevole del padre sulla sua storia d’amore con il tiktoker.