Platinette diretta: “Di cosa avrebbe bisogno Massimiliano Ossini”

Sono ormai terminate un po’ tutte le trasmissioni della stagione autunno inverno e ora si affacceranno quelle della stagione estiva. Per il momento, non si sa ancora quale sarà il futuro di molti conduttori televisivi e si aspetta l’ufficialità dell’uscita dei palinsesti, che avverrà nel mese di luglio per avere la certezza di quelle che, per ora, sono solo voci. Tra i vari conduttori televisivi su cui Platinette nella sua rubrica ha acceso un faro, c’è anche Massimiliano Ossini. Vediamo di questo bravissimo e amatissimo conduttore cosa ha detto Platinette.

Platinette su Massimiliano Ossini “Ha bisogno di più spazio”

Platinette, all’interno del settimanale DiPiù cura una rubrica “La TV che vedo”, dove esprime la sua idea su programmi e personaggi televisivi. Nell’ultimo numero del settimanale, lo spazio lo ha dedicato al conduttore Massimiliano Ossini del quale ha detto: “Ossini è bravo ma per dimostrarlo ha bisogno di uno spazio maggiore” e poi di lui ha anche aggiunto che: “

Ha modi da gentiluomo d’altri tempi”.

Platinette: “Massimiliano Ossini si è caricato sulle braccia un programma trasformato”

Platinette ha poi continuato ad esprimere il suo parare sul conduttore è anche aggiunto: “Ossini si è dovuto caricare sulle sue braccia una trasmissione che ha subìto, oltre che nella forma, anche nelle dimensioni, una trasformazione che, detto chiaramente, ha generato una frammentazione tale da ridurre la diretta ad un’ora scarsa”.

Invece, del suo ruolo che ha avuto all’interno del programma condotto da Eleonora Daniele, Storie Italiane ha detto: “I temi trattati da Ossini si sono rivelati carini, utili e piacevoli, però non molto dirompenti sul fronte degli ascolti”. E poi, ancora:

“Comunque, la peculiarità del servizio pubblico è stata rispettata e garantita”.

Quelli di Platinette sono stati veri e propri elogi al conduttore: “Come conduttore, Massimiliano si distingue sempre per correttezza e per eleganza e, anche se se l’è cavata bene, ho la sensazione che la sgranatura in vari momenti della mattina di Rai1 non abbia fatto benissimo all’appuntamento televisivo del mattino”.

E infine: “Con lo spostamento di Fiorello su Rai2, è stato ottenuto un risultato paradossale, dato che la seconda rete ha superato alla grande gli ascolti di Rai1 in quella fascia oraria”.