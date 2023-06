Isola dei famosi, Corinne lancia una bomba: “Ho visto cose fatte da Cristina che è meglio che non è più suora”

0 SHARES Condividi Tweet

Corinne Clery, in occasione del L’Isola Party ha fatto alcune dichiarazioni molto forti su Cristina Scuccia che hanno lasciato tutti senza parole. Vediamo cosa ha detto.

Corinne Clery su Cristina Scuccia: “Zero empatia”

Corinne Clery ci ha, da sempre, abituati al suo modo di fare schietto e sincero, è sempre stata molto diretta e, dunque, anche le ultime dichiarazioni non hanno più di tanto stupito. Questa volta, a finire nel suo mirino, è stata Cristina Scuccia e la Clery su di lei ha svelato aspetti che ai più erano sconosciuti.

Le sue rivelazioni sono cominciate così: “Attriti? Io non impazzisco per Cristina. Se è un po’ stratega? Oddio no, non un po’, ma tantissimo stratega. Posso dire tutto quello che voglio? Lei è una molto determinata ad arrivare, non so dove, ma ad arrivare da qualche parte. Lei è una che va dove tira il vento e guarda cosa le conviene”.

E poi ha continuato: “Voi la vedete così dolce in diretta, ma con noi non voleva parlare, era sempre di cattivo umore. Io tutte le mattine cercavo in maniera carina di approcciarmi. Lei zero e uno ci rimane male, soprattutto da un’ex suora. Zero empatia, non chiedeva mai come stavamo o come andava”.

“Meglio che non è più suora”

Corinne Clery non si è fermata a queste dichiarazioni ma ha continuato dicendo: “Quando ci avvicinavamo diceva che non voleva dire nulla, che le dava fastidio che le facessimo troppe domande. Alla fine, basta, poi uno tira le somme. Io vedo quello che devo vedere e ho notato tante piccole cose. Ho anche visto cose che mi hanno fatto pensare che era meglio che non fosse più suora. E forse lei lo sa che è meglio! Però non ha mai avuto il coraggio di rivelarlo. Perché lei è molto dura e indirizzata alle piccole pillole di saggezza che dava ogni tanto. Questo per tenere la curiosità su di lei. E sta facendo tutto bene, sta riuscendo nel suo scopo. Mantiene la curiosità, ma non dice davvero nulla”.

Corinne Clery ha dunque fatto sulla Scuccia un’analisi lucida e fredda, se pur personalissima e poi ha anche spiegato: “Se non fosse stata suora non avrebbe incuriosito nessuno. Quindi non può arrabbiarsi se uno le chiede del passato. Come se a me facessero domande sulle mie commedie anni 80, certo ho fatto quei film, ne vado fiera e ne parlo”.