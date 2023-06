Rita Dalla Chiesa sui social spara a zero: “Contenti quelli che hanno affermato il falso”

0 SHARES Condividi Tweet

Rita Dalla Chiesa scende in campo in difesa di Berlusconi sui social. Gli hater attaccano, lei replica sui social.

In seguito alla morte di Silvio Berlusconi sui social in molti hanno commentato e riservato all’ex Premier delle bellissime parole. D’altra parte molti altri invece hanno invece criticato l’ex premier, riservandogli battute poco carine. In sua difesa è scesa Rita Dalla Chiesa, la deputata di Forza Italia che sui social ha espresso il suo parere contro molti utenti del web. Ma cosa è accaduto?

Rita Dalla Chiesa, la deputata di Forza Italia scende in campo in difesa di Silvio Berlusconi

Rita Dalla Chiesa, deputata di Forza Italia prosegue senza sosta la sua battaglia sui social in difesa dell’ex Premier Silvio Berlusconi, che è venuto a mancare da diversi giorni ormai. Se da una parte milioni di persone hanno riservato all’ex Premier parole dolci e di grande stima, molte altre hanno riservato a Berlusconi critiche e commenti poco carini. Da giorni la deputata di Forza Italia sui social non fa altro che raccontare le gesta del suo Presidente. Proprio nelle scorse ore ha pubblicato un post elencando tutto quello che ha fatto Berlusconi nel corso della sua vita e della sua carriera.

Il post della deputata di Forza Italia contro gli haters

“Giusto per sbloccare qualche ricordo sulla grandezza del nostro Presidente l’impresa edile con cui ha costruito Milano 2 e Milano 3 – fino all’avventura televisiva con Fininvest. “Telemilano, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La Cinque, Tele 5, Tele 5, Mondadori, Tv Sorrisi e Canzoni, Il Giornale, Panorama, Medusa Film, Standa, Supermercati Brianzoli, Banca Mediolanum. Queste le aziende dove la sua influenza è stata fondamentale”.

Queste le parole dichiarate da Rita nel post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. “Il Milan ha portato a casa 8 campionati, 1 Coppa Italia, 7 Supercoppe italiane, 5 Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, 5 Supercoppe Europee”, fino al Monza Calcio, dalla serie C alla serie A in 5 anni. “Prima di sputare sentenze, costruite qualcosa e portate a casa quello che ha fatto lui“. Con queste parole Rita ha continuato il suo post, prendendo di mira tutti gli hater che in questi giorni si sono scagliati contro Berlusconi.

Commenti contro Rita Dalla Chiesa

Molti commenti contro Rita sono apparsi sotto al post.”Ha dimenticato le collusioni con la mafia, con indagini portate avanti da giudici importanti come Di Matteo… Contenta lei signora Dalla Chiesa”. Questo quanto scritto da un utente, al quale la conduttrice ha replicato. “No, contenti i giudici che hanno affermato il falso. E ormai lo sanno tutti, tranne pochi odiatori mestieranti”.