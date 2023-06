Barbara D’Urso, dopo la morte di Berlusconi, diretta “A questo punto, non so se resto a Mediaset”

0 SHARES Condividi Tweet

Cambiamenti in vista in casa Mediaset. Barbara D’Urso nei giorni scorsi ha ammesso che non sa se il prossimo anno effettivamente resterà.

Cambiamenti in Rai così come in Mediaset per la prossima stagione televisiva. La morte di Silvio Berlusconi in qualche modo ha accelerato i cambiamenti che erano già nell’aria. Potrebbero arrivare delle conseguenze non di poco conto per alcuni volti noti della televisione italiana e nello specifico di Cologno Monzese. Ma quali i cambiamenti che molto probabilmente avverranno e quali conduttori saranno colpiti?

Cambiamenti in casa Mediaset, cosa sta accadendo?

Da qualche tempo Mediaset ha avviato una serie di cambiamenti, in vista sicuramente della prossima stagione. Non è una novità che Pier Silvio Berlusconi proprio qualche mese fa ha detto stop al trash del Grande fratello vip, il reality condotto da Alfonso Signorini. Tante le polemiche sorte durante la messa in onda del reality di Canale 5, tanto che l‘Ad di Mediaset è dovuto intervenire e lo ha fatto in modo anche abbastanza duro. Colpita da questi cambiamenti anche la conduttrice per eccellenza di casa Mediaset, ovvero Barbara D’Urso.

Barbara D’Urso colpita da questi cambiamenti

Come ben ricorderete la conduttrice fino allo scorso anno era al timone di ben programmi, a cominciare da Domenica in, a finire a Live-Non è la D’Urso e Pomeriggio 5. Lo scorso anno poi è stata annunciata la cancellazione di questi programmi ed a Barbara è rimasta la sola conduzione del programma pomeridiano. Il motivo pare fosse sempre lo stesso, ovvero limitare il trash sui canali Mediaset. Proprio su Barbara ci sono diverse voci in merito al suo futuro professionale.

Possibile cambio di rete per Barbara? Ecco le sue parole

Si era parlato di un possibile cambio di rete per lei ed a parlare è stata proprio lei. Nei giorni scorsi le è stato chiesto quale sia il suo futuro a Mediaset e la conduttrice con la massima schiettezza ha detto di non aver alcune certezza al momento.“Non lo so. Non ne ho proprio idea. Non me la sono chiesta. La notizia della morte di Silvio è stata violenta e improvvisa. Sapevo ovviamente del ricovero, ma non potevo immaginare quello che è successo. Si è chiusa un’era e siamo tutti molto tristi. Per me è venuto a mancare un punto di riferimento fondamentale”.