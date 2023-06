Giulia Stabile lascia tutti senza parole: “Non ho più lacrime da versare”

0 SHARES Condividi Tweet

Giulia Stabile, la ballerina ed ex vincitrice di Amici sui social ha confessato di non stare bene. Ecco cosa ha riferito la giovane.

Giulia Stabile, la ballerina di Amici che ha vinto qualche edizione fa ed ha continuato a lavorare al fianco di Maria De Filippi in questo periodo non sta bene. A parlare di questo suo malessere è stata proprio lei, pubblicando una storia su Instagram, con la quale ha voluto confidarsi con i fan che l’hanno sempre seguita e supportata in questi anni. Ma cosa sta accadendo alla giovanissima ballerina?

Giulia Stabile, la ballerina di amici vive un periodo no

Giulia Stabile, nota ballerina di Amici e presenza fissa anche nel cast di Tu si que vales degli ultimi anni, nelle scorse ore ha pubblicato un post che ha fatto preoccupare molti suoi fan. In questa storia, la ballerina ha confidato di stare male in questo ultimo periodo, ma per quale motivo? Si tratterebbe di un periodo buio per la giovane ex vincitrice del programma di Maria De Filippi, uno tra i più amati di tutti i tempi.

La ballerina pubblica una storia e confida il suo malessere

“Non vi capita mai di avere dei periodi bui? In cui siete stanchi di lottare, di versare lacrime?”, ha detto Giulia in questa storia Instagram. Certamente si tratta di una fase passeggera, ma che sta facendo stare tanto male Giulia che ha riferito ancora di non sentirsi abbastanza. Recentemente Giulia ha anche rilasciato un’intervista al magazine Grazia, parlando di diversi aspetti della sua vita, sogni, progetti ed inevitabilmente ha parlato di Sangiovanni.

Rottura con Sangiovanni?

“Sogno di arrivare alla fine della mia vita e guardarmi indietro sapendo di aver provato a fare tutto quello che desideravo, senza rimpianti”, aveva detto Giulia che parlando del suo “fidanzato” ha aggiunto “Per me lui è, e resterà per sempre, il primo grande amore”. Si è parlato un pò di tempo fa di una possibile rottura tra i due, ma sostanzialmente non sono mai arrivate conferme al riguardo. La dichiarazione di Giulia in qualche modo sembra confermare la fine della loro relazione, anche se ha parlato al presente, dicendo che comunque è il suo primo grande amore.