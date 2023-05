Giulia Stabile, ancora massacrata di critiche e lei replica a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Giulia Stabile replica alle critiche arrivate da un utente per la sua vittoria ad Amici. Lo sfogo della ballerina.

Giulia Stabile l’abbiamo conosciuta un pò di tempo fa quando ha preso parte ad Amici di Maria De Filippi, vincendo il programma. A circa due anni dalla vittoria, la ballerina si è lasciata andare ad uno sfogo contro un hater che le ha riservato delle parole al veleno. Ecco cosa ha detto e cosa ha risposto Giulia.

Giulia Stabile, la ballerina pubblica un video della sua esibizione

Giulia Stabile, la ballerina che ha vinto Amici di Maria De Filippi due anni fa, a distanza di tempo si è lasciata andare ad uno sfogo, dopo aver ricevuto un commento poco carino da parte di un hater. La ballerina, così, su Instagram ha pubblicato un video relativo alla sua esibizione ad Amici dello scorso sabato 6 maggio. Giulia ha ballato sulle note di Bizcochito della cantante Rosalia e per lei sono arrivati davvero tantissimi complimenti. A commentare non solo follower, ma anche amici della stessa Giulia, come Belen Rodriguez, Elena D’Amario, Francesca Tocca e tanti altri.

Il commento al veleno di un hater

Come spesso accade però, se da una parte sono arrivati tanti complimenti, dall’altra qualcuno non ha tardato a farle qualche critica. Un hater nel dettaglio, è stato piuttosto critico. “Ma su quali basi ha vinto Giulia? Guarda, è paradossale la differenza tra Isobel o Alessandro che perse contro di lei! Non truccate i voti, che poi escono fuori le cac**e“. Queste le parole di un utente, che ovviamente ha fatto riferimento alla vittoria di Giulia ad Amici 20, contro Alessandro Cavallo.

La replica di Giulia

La ballerina però, non è rimasta in silenzio ed ha replicato, utilizzando delle parole abbastanza dure. “Signora, ma dopo due anni non riesce proprio ad andare avanti? Amici da allievo dura mesi ed è un trampolino, poi la carriera inizia fuori ed Ale che è sempre stato fortissimo sta facendo bellissimi lavori, dovrebbe bastarle questo no? Non perda tempo a pensare a queste cose la prego, è abbastanza triste e sono sicura che lei ha cose più importanti a cui pensare nella sua vita, le auguro tanta felicità”.