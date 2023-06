Rita Dalla Chiesa diretta su Marco Liorni: “Come mi ha trattata”

0 SHARES Condividi Tweet

Rita Dalla Chiesa, anche se non ha più un programma suo da tempo, è spesso in tv ospite di varie trasmissioni televisive, e ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo TV, in cui si è sfogata molto sia su ciò che è stato detto dell’addio di Fabio Fazio e Lucina Littizzetto dalla Rai, sia di sè stessa. Vediamo cosa ha dichiarato anche a proposito di come si è comportato con lei Marco Liorni in un frangente particolare della sua vita.

Rita Dalla Chiesa una furia contro la presunta cacciata di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto dalla Rai: “Ora basta piagnistei”

Rita Dalla Chiesa la conosciamo tutti per essere una donna e una giornalista molto vera e diretta che non teme mai di esternare la propria idea e le proprie opinioni anche su temi scomodi; per quanto abbia modi pacati e sempre molto eleganti, dice esattamente ciò che pensa senza offendere ma non nascondendosi dietro alcun paravento e così ha detto la sua anche sulla presunta cacciata di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto dalla Rai, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo TV: “Quante inutili lamentele, hanno scelto loro di andare in un’altra rete, non accettano un pensiero diverso dal loro. Io ai miei tempi invece fui cacciata davvero”.

Rita Dalla Chiesa svela come si è comportato con lei Marco Liorni

Durante la stessa intervista, Rita Dalla Chiesa ha tenuto a svelare un particolare sul bravissimo conduttore, Marco Liorni e ha detto così di lui: “Non ho più avuto una trasmissione tutta mia. Liorni con me è stato molto carino. I miei amici mi chiamavano come ospite ma neanche tanto, lui mi ha offerto una presenza fissa nel suo ItaliaSì!”.

E poi, sulla morte di Silvio Berlusconi, ha esternato il suo pensiero: “Era sempre più vicino a chi non aveva, rispetto alle persone che avevano, me lo porterò dietro come insegnamento di vita”.

E poi, al suo funerale, ha dichiarato: “ Noi di Forza Italia saremo molto forti e compatti per portare avanti le sue volontà. L’omelia in chiesa? Sembrava quasi scritta da lui”.