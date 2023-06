Alessandro Gassman nella bufera per un suo pensiero, Selvaggia Lucarelli lo umilia: “Boomerata a livelli altissimi”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandro Gassman è finito al centro di una grossa polemica in seguito alla condivisione di un particolare post social riferito a quanto accaduto a Casal Polacco lo scorso 14 giugno.

Quanto accaduto lo scorso 14 giugno a Casal Polacco, quartiere presente a sud ovest di Roma, continua a far discutere ancora molto. Tanti coloro che sui social hanno espresso il proprio parere, e tra questi anche Alessandro Gassman finito per tale motivo al centro di una grossa polemica. A scagliarsi contro l’attore, nelle scorse ore, è stata anche la giornalista Selvaggia Lucarelli. Ma, per quale motivo? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Grosse polemiche social per la tragedia avvenuta a Casal Polacco

Da ormai diversi giorni non si fa altro che parlare della terribile tragedia avvenuta lo scorso 14 giugno a Casal Polacco. Stiamo nello specifico parlando dell’incidente stradale mortale avvenuto in seguito allo schianto tra due auto e a causa del quale a perdere la vita è stato un bambino di soli 5 anni di nome Manuel. La smart a bordo della quale viaggiava il piccolo si è schiantata contro un’altra vettura a bordo della quale invece si trovavano quattro celebri youtuber soprannominati di preciso “The Bordeline”. I quattro proprio in quel momento stavano registrando un nuovo video per il loro canale YouTube, ma purtroppo quanto accaduto ha causato la prematura scomparsa di un bambino e l’indignazione di milioni di italiani.

Il commento social di Alessandro Gassman

Molti coloro che in questi giorni hanno affidato ai social il proprio pensiero ma anche il proprio dolore e parecchio sgomento per quanto successo. Tra questi anche Alessandro Gassman. Il noto attore ha colto l’occasione per proporre una soluzione che però non è piaciuta a molte persone. “Una legge che vieti di guadagnare da YouTube, costringa chi posta a mettere sempre faccia e indirizzo email, e che sequestri gli introiti in caso di danni procurati. Ps. Se YouTuber sotto i 22 anni, punibili anche genitori”. Queste le parole espresse da Gassman che ha definito la situazione ormai fuori controllo.

La dura replica di Selvaggia Lucarelli alle parole espresse dall’attore

Molti i followers dell’attore che non hanno condiviso il suo pensiero e non hanno avuto timore di rivelarlo. Ma non solo, anche la celebre giornalista Selvaggia Lucarelli tramite una storia condivisa sul suo profilo Instagram ha commentato le parole espresse dall’attore non avendo timore di mostrare il suo disappunto. La Lucarelli ha iniziato il post rivelando di non avere chiaro il motivo per il quale a guadagnare dei soldi dovrebbe essere solo YouTube e non coloro che invece producono dei contenuti per la stessa piattaforma. Non ha nemmeno capito il motivo per il quale Gassman abbia parlato di dover mettere la faccia e il nome e cognome in quanto i ragazzi coinvolti nell’incidente non hanno mai nascosto il loro volto e la loro identità. Facendo poi riferimento alla legge che sequestra beni in caso di danni procurati la Lucarelli ha voluto sottolineare che in realtà esiste già. Infine la giornalista e celebre giurata di Ballando con le Stelle ha poi scritto “genitori punibili in caso di reati commessi da figli ultra maggiorenni (?) ma solo se i figli sono youtuber? C’è il patentino da youtuber?” Mai poi i genitori sui social li ha mai visti? Boomerata a livelli altissimi”. L’attore deciderà di replicare a tali parole oppure no? Per scoprirlo non ci rimane che attendere.