Tiberio Timperi conferma l’addio a Unomattina “Si lascio, dopo 26 anni”

Tiberio Timperi ufficializza l’addio a Unomattina in famiglia e annuncia dove lo vedremo a partire da settembre.

Tiberio Timperi da diversi anni è un noto conduttore di casa Rai. Ultimamente è stato al centro di una polemica che lo ha visto protagonista, dopo l’accaduto ad UNomattina in famiglia. In questi giorni, inoltre, si sono diffuse delle indiscrezioni sul futuro del conduttore. Queste voci vedevano Tiberio Timperi lontano da Unomattina in famiglia ed effettivamente così sarà. Proprio in queste ore queste indiscrezioni sono state ufficializzate dallo stesso Tiberio. Ma dove approderà quest’ultimo?

Tiberio Timperi al timone di un nuovo programma, che fine farà Unomattina in famiglia?

Tiberio Timperi è da diversi anni al timone del programma Unomattina in famiglia. L’ultima puntata di questa stagione è andata in onda proprio ieri, domenica 18 giugno ed è stata anche l’ultima per Timperi. Il conduttore ha confermato che a partire dal prossimo anno non sarà più il conduttore di Unomattina in famiglia, ma resterà comunque su Rai 2.

Il conduttore lascia Unomattina e approda in un altro programma

TIberio approderà infatti a I fatti vostri, che fino a pochi giorni fa è stato condotto da Salvo Sottile che passerà ad altri progetti. Timperi sarà affianco da Anna Falchi che è già al timone del programma da diversi anni. Per quanto riguarda Unomattina, invece, confermata la presenza di Ingrid Muccitelli e di Monica Setta che saranno affiancate da Beppe Convertini.

Le parole di Timperi in attesa dell’inizio della nuova avventura

“Siamo al termine di questa stagione fortunata in termini di ascolti e critica. Termina qui questa edizione e anche per me poi, in particolare, è l’ultima dopo 26. Insomma, è diventata una sorta di seconda casa. Io vi ringrazio per averci sempre accolti, ringrazio voi Ingrid Muccitelli e Monica Setta. E questa squadra che ritroverò sempre in questo studio per I Fatti Vostri. Ringrazio chi mi ha dato la possibilità di essere qui e di andare anche a toccare altre corde di questa magnifica chitarra che è la Rai”. Queste le parole del conduttore che, come abbiamo già anticipato, la scorsa settimana è finito al centro di una polemica per un battibecco avuto con Gianni Ippoliti.