Maria De Filippi, le parole di Michele Bravi sono senza freni: “Di solito non è così che succede”

Michele Bravi, finita l’esperienza ad Amici è tornato a parlare di Maria De Filippi ed apre le porte ad una prossima edizione.

Da poche settimane è finita la stagione di Amici, il programma di Maria De Filippi che ha visto anche la partecipazione di Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. Questi tre sono stati i giudici del serale di Amici, che ha avuto un grandissimo successo, sostituendo Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash Fiordispino, giudici della scorsa edizione del serale. Ad ogni modo, a distanza di qualche giorno dalla fine di questa avventura a parlare è stato proprio il cantante Michele Bravi, il quale ha rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Oggi. Ma cosa ha dichiarato?

Amici, grande successo per il trio di giudici del serale

Si è chiusa l’ultima edizione del serale di Amici di Maria De Filippi e già si parla della prossima che avrà inizio come sempre in autunno. I giudici dell’edizione appena finita sono stati Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Non sappiamo ancora se il trio sarà riconfermato per il prossimo anno o se i tre verranno sostituiti. A parlare è stato proprio lui, Michele il quale ha rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Oggi.

Michele Bravi e le bellissime parole per Maria De Filippi

Nel corso di questa chiacchierata il cantante non ha potuto fare a meno di elogiare Maria De Filippi.“Con lei mi sento a casa, inconsciamente mi viene concessa la possibilità di una leggerezza che normalmente non ho”. Queste le parole di Michele il quale ha confessato che lavorare con Maria De Filippi sicuramente è “in primis una scuola”.

Il cantante apre le porte ad una seconda edizione di Amici

“Mi ha dato modo di capire qual è la naturalezza che va usata quando si vuole raccontare qualcosa. Ed è essere se stessi”. Queste ancora le parole del cantante che ha voluto ancora parlare di Maria, ammettendo di essere comunque pronto a tornare e mettersi alla prova, nel caso in cui Maria dovesse dargli una seconda possibilità.