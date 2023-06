Stefania Orlando su Giancarlo Magalli: “Non mi sento sminuita dalle sue parole”

0 SHARES Condividi Tweet

Stefania Orlando in attesa di tornare in tv con un nuovo programma si è espressa sulla faida tra la Volpe e Magalli. Ecco le sue parole.

Faida Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, a distanza di diversi anni torna a parlarne una nota showgirl italiana ed ex gieffina. Stiamo parlando di Stefania Orlando, la quale dopo la fine della relazione con Simone Gianlorenzi ha rivoluzionato completamente la sua vita. Prossimamente sarà al timone di un nuovo programma su Real Time, intitolato Ogni cosa al suo posto ed in attesa di iniziare questa nuova avventura ha rilasciato un’intervista molto interessante al Corriere della sera. Ma cosa ha riferito?

Stefania Orlando, la conduttrice torna in tv con una trasmissione tutta sua

Stefania Orlando, la nota showgirl e conduttrice è pronta ad iniziare una nuova avventura e presto sarà al timone di un programma tutto suo. Stiamo parlando della trasmissione intitolata Ogni cosa al suo posto che andrà in onda su Real time. In attesa del suo ritorno in tv, la conduttrice ha rilasciato un’intervista molto interessante, concessa al Corriere della sera. Il giornalista ad un certo punto ha chiesto alla conduttrice di esprimere il suo punto di vista sulla faida tra Magalli e Adriana Volpe, essendo stata al fianco sia dell’uno che dell’altra per diverso tempo su Rai2.

L’ex gieffina si esprime sulla faida tra Magalli e la Volpe

“Se io e lei eravamo amiche, nemiche o finte amiche? Amiche vere, pure oggi. Anche se da giovani si vive una sorta di competizione immotivata. Io però ero sempre convinta che fossero tutte più belle e brave di me». Queste le parole di Stefania che è andata avanti con il suo pensiero ed è stata abbastanza schietta e sincera. “Con chi sto nella lunga guerra Volpe contro Giancarlo Magalli e chi ha ragione? A momenti ha avuto ragione Adriana, a momenti Giancarlo, con cui, voglio ribadirlo, io non ho mai avuto nessun problema, anzi. Ho sempre amato la sua ironia pungente, era un numero 1 e lo è ancora. Forse con lei ha esagerato con certe frasi. Mi dispiace che non siano mai riusciti a risolvere la situazione”.

Stefania Orlando, le sue parole schiette e sincere

Ed ancora, nel corso dell’intervista, Stefania Orlando è stata abbastanza sincera nell’affrontare questo argomento di cui tanto si è parlato negli ultimi anni. “Magalli ha detto che io ero vittima di Adriana? Non ho mai capito che volesse dire, non mi sento vittima né di Adriana né di nessun altro. Quando Giancarlo ha detto che gli dispiaceva vedermi fare le pubblicità dei materassi? Sono testimonial da vent’anni della stessa ditta, per me sono quasi famiglia. Un lavoro dignitosissimo, non devo difenderlo e non mi sento affatto sminuita”.