Oggi è un altro giorno, Serena Bortone interrompe un ospite che tuona: “Fammi finire di parlare!”

Oggi è andata in onda un’altra puntata de Oggi è un altro giorno, la trasmissione che sta per arrivare al termine per questa stagione. La conduzione di Serena Bortone è piaciuta tantissimo al pubblico da casa che l’ha premiata con ottimi ascolti ma ormai è certo che la conduttrice non sarà più al timone per la prossima stagione anche se, per il momento, non si sa ancora chi andrà a sostituirla né tantomeno cosa farà la Bortone da settembre. Tante le voci che si rincorrono sia per lei che per altri conduttori ma, al momento, non ci sono certezze di alcun genere e non ce ne saranno fino al mese di luglio quando saranno ufficializzati i nuovi palinsesti.

Oggi, lunedì 19 giugno, tra i tanti ospiti in studio, è andato anche Nello Daniele, fratello di Pino, che, mentre stava parlando, è stato interrotto dalla conduttrice ma lui, ha replicato così: “Prima finisco!”.

Vediamo cosa è successo.

Serena Bortone interrompe Nello Daniele che le risponde: “Prima finisco!”.

Oggi, nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno è andato ospite Nello Daniele, il fratello del grandissimo Pino Daniele.

Nello ha svelato tanti aneddoti che riguardano la vita sua e del fratello, poi ad un certo punto, la Bortone gli ha chiesto come è nato il testo bellissimo della canzone Napul’è.

E così Nello ha iniziato a raccontare ma la Bortone lo ha interrotto. Lui, abbastanza infastidito, le ha detto: “Se mi permetti prima finisco”.

Dopo qualche attimo di percepibile tensione, il fratello del cantautore napoletano ha ripreso il racconto.

Nello Daniele parla del fratello Pino

Nello Daniele ha detto così: “Pino ha lasciato 36 dischi, Napul’è è nata nel 1976 in via Santa Maria La Nova dove viveva con le zie”.

E poi ha anche svelato: “Mi ha portato a fare un disco a 32 anni mentre prima seguivo solo il calcio.” E poi ha anche aggiunto: “Io pensavo di avere un colosso in famiglia e non pensavo di poter fare musica”.

Poi, a proposito della notizia della morte del fratello, ha svelato: “Mi arrivarono dei messaggi di cordoglio e lì cominciai a capire che fosse successo qualcosa di orrendo”.