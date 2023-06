L’Isola, Filippo Bisciglia: “Pamela Camassa deve vincere L’Isola e c’è un motivo”

0 SHARES Condividi Tweet

Filippo Bisciglia, fidanzato di Pamela Camassa ha scritto un lungo post sui social, e in particolare su Instagram, a poche ore dalla finale del reality spiegando perché, secondo lui, Pamela Camassa deve vincere questa edizione de L’isola dei famosi. Vediamo cosa ha detto con tanta convinzione.

Filippo Bisciglia: “Pamela deve vincere L’Isola e c’è un motivo”

Filippo Bisciglia , fidanzato di Pamela Camassa ma anche conduttore di Temptation Island, ha scritto, sui social un lungo post a favore della Camassa e del motivo per il quale, a suo dire è lei a dover vincere l’Isola: “Oggi è il giorno della finale dell’Isola dei Famosi. Sai perché dovresti vincere tu? Proprio perché non ti sei mai sentita tale, sia sull’Isola ma soprattutto nella vita di tutti i giorni. Sei semplice, buona, vera e sempre coerente. Non proprio come me”.

Poi Bisciglia ha anche voluto sottolineare il lato più oscuro, ma neanche tanto, del carattere della fidanzata e ha continuato così: “È vero ogni tanto hai fatto delle facce un po’ scocciate, proprio come quando lascio i piatti da lavare sul lavandino. Ma sei umana anche tu… SOTTOLINEO CHE È PUR SEMPRE UN GIOCO ci mancherebbe, ma sfido chiunque a sopportare tutto ciò che avete sopportato voi: fame, sonno, stanchezza, moschitos etc etc”.

Poi Bisciglia ha messo l’accento sul tipo di Isola che ha fatto la fidanzata forse anche lanciando una frecciatina agli altri concorrenti: “Hai fatto l’Isola dei “fatti” non delle “chiacchiere”, hai vinto quasi tutte le prove fisiche in silenzio contro avversari uomini molto forti, GIRL POWER. Non ti sei mai lamentata di nulla, io sarei stato l’esatto contrario. Che dirti, Pamy che lo spirito dell’Isola sia con te e che il mio/nostro “esercito buono” possa sostenerti. Daje Noi”.

La reazione del popolo del web al post di Bisciglia

Il popolo del web non è stato tutto unanime nella reazione a questo lungo post, infatti, qualcuno è stato d’accordo con il conduttore di Temptation Island e qualcun altro no.

Qualcuno ha, infatti, asserito che Pamela Camassa si è schierato contro Helena con il branco.