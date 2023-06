L’Eredità, Flavio Insinna saluta i telespettatori per la sua ultima puntata, la reazione inaspettata del pubblico in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Flavio Insinna commosso saluta i telespettatori de L’Eredità nel corso della puntata di domenica 18 giugno. Ecco le sue parole.

Flavio Insinna il noto conduttore romano ha salutato il suo pubblico e lo ha fatto proprio nel corso dell’ultima puntata de L’Eredità che è andata in onda su Rai 1 domenica 18 giugno 2023. Il conduttore è apparso piuttosto commosso ed ha colto l’occasione per salutare e ringraziare tutti coloro i quali non si sono persi neppure una puntata del programma di Rai 1, che è uno dei più amati di sempre. Ma vediamo cosa ha detto il conduttore al suo pubblico.

Flavio Insinna ringrazia il pubblico di Rai 1

Grande commozione per Flavio Insinna che dopo un’intera stagione ha così salutato i telespettatori de L’Eredità durante l’ultima programma del programma di Rai 1 andata in onda domenica 18 giugno 2023. Flavio è uno dei conduttori più amati di Rai 1 ed il suo programma è piuttosto seguito dal pubblico italiano. Insinna è al timone della trasmissione dal 2018 quando si è ritrovato a prendere il posto di Fabrizio Frizzi.

Grande commozione per il conduttore che riceve una standing ovation

Insinna, ha voluto così ringraziare i telespettatori che in tutti questi mesi lo hanno seguito con tanto affetto. Proprio nei giorni scorsi si è parlato di un possibile addio di Insinna a L’Eredità. Il conduttore potrebbe essere sostituito da Pino Insegno, altro conduttore tra i più amati. Stando all’indiscrezione lanciata da Dagospia, Flavio potrebbe essere sostituito da Insegno. Ad ogni modo, Insinna in attesa forse di capire quale sarà il suo futuro lavorativo, tanto emozionato ha salutato il suo pubblico. In studio c’è stata per lui una standing ovation ed un calorosissimo applauso. “Famiglia, è l’ultima puntata della stagione. Grazie, grazie, grazie a tutti. In tutte le lingue del mondo. Grazie alla famiglia de L’Eredità”. Sono state queste le parole di Insinna che ha salutato così il pubblico.

Le parole di ringraziamento di Flavio Insinna

Tutti i presenti in studio non hanno potuto che alzarsi in piedi e applaudire il conduttore.“Signore e signori, vorrei ringraziare la Rai, chi mi ha voluto, Banijay, le nostre produzioni. Qui l’applauso ci sta. Grazie a tutti davvero. Voi vedete me, ma siamo mille qua. È stata una cavalcata straordinaria anche questa stagione. Vorrei solo dirvi, sembra mille anni fa, i Mondiali di calcio, le puntate più corte, voi c’eravate sempre. La guerra, che c’è ancora, e voi c’eravate. Emergenze di tutti i tipi, la vostra generosità e voi ci siete stati sempre”. Queste le parole di Insinna, che sul finire della puntata ha anche aggiunto “La mia eredità è quella frase bellissima: ‘Flavio tu ceni a casa mia’. Voi cenate nel mio cuore, io a casa vostra. Grazie”.