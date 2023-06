Giulia Salemi senza mezzi termini: “E’ una cosa che non ho fatto”

0 SHARES Condividi Tweet

Giulia Salemi rompe il silenzio sul suo ritorno al Gf vip nella prossima edizione dopo le tante indiscrezioni. Ecco le sue parole.

Giulia Salemi, nota influencer ed ex gieffina la scorsa edizione del Grande fratello vip è stata una delle protagoniste indiscusse. Alfonso Signorini l’ha voluta fortemente al suo fianco ed è stata soprannominata “la bastarda con il tablet”. Giulia si è infatti dedicata a riferire le opinioni del mondo del web nel corso delle puntate. Una volta terminata la sua esperienza lo scorso mese di aprile, in molti si sono chiesti se Giulia continuerà a far parte di questo cast e dunque se ritornerà a settembre. A rompere il silenzio è stata proprio lei, Giulia la quale ha rilasciato un’intervista a La Stampa.

Giulia Salemi tornerà al Grande fratello vip nella prossima edizione?

Giulia Salemi è stata una delle protagoniste della scorsa edizione del Grande fratello vip. In queste settimane, in molti si sono chiesti se l’influencer tornerà nella prossima edizione, ma al momento non sembra esserci alcuna notizia al riguardo. Sono sempre di più i telespettatori che si chiedono se Giulia sarà ancora al fianco di Alfonso Signorini a settembre. Dopo tante indiscrezioni, a rompere il silenzio ci ha pensato proprio Giulia la quale ha rilasciato un’intervista molto interessante a La Stampa, facendo chiarezza su questo punto.

L’influencer rompe il silenzio

“Non lo so, non sono stata licenziata, non ho firmato”, ha detto Giulia che al momento, dunque, non sa neppure lei se sarà presente alla prossima edizione del Grande fratello vip. Sicuramente nel corso dell’intervista, Giulia ha tenuto a ringraziare Alfonso Signorini che l’ha fortemente voluta al suo fianco nel suo programma. “E’ un guru e un sostegno. Sono fortunata, la sola mai ripescata dal cesto dei concorrenti per passare in studio”, ha detto ancora Giulia. Quest’ultima, con la massima sincerità ha confessato che il suo sogno è quello di essere alla conduzione di un programma. “Una contaminazione tra web e tv, due mondi primari che spesso non si parlano ma insieme sono il futuro”, ha aggiunto l’ex gieffina.

Crisi con Pierpaolo Pretelli?

Parlando di quella che è stata la sua mansione all’interno del reality di Canale 5, Giulia ha parlato del suo ruolo di lettrice del mondo social. “E’ un duro lavoro. La gente non sa, ti attacca, dice che sei una nullafacente. Ogni storia, ogni post, è frutto di impegno e studio. La concorrenza è spietata, non puoi mollare mai”. Recentemente l’influencer è stata anche al centro del gossip per via della sua vita privata. Si era parlato di una ipotetica crisi con il fidanzato Pierpaolo Pretelli, ma queste si sono rivelate solo delle fake news.