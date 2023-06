Antonino Spinalbese, l’ex Miss Italia tuona: “Devi togliere la foto dove siamo insieme”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonino Spinalbese pubblica una foto insieme all’ex Miss Italia, poi la cancella. Ecco la precisazione di Carolina sui social.

Antonino Spinalbese, l’ex vippone ed ex compagno di Belen Rodriguez in queste ore è finito al centro del gossip. L’ex parrucchiere ha pubblicato una foto in cui appare insieme a Carolina Stramare. In questi mesi si è tanto parlato dei due e molti hanno ipotizzato che i due stessero insieme. Questa foto che Antonino ha pubblicato e poi cancellato, sembrava confermare queste voci. Nelle ore successive però, è arrivata la smentita proprio per mano della stessa ex Miss Italia. Ma cosa ha riferito?

Antonino Spinalbese e Carolina Stramare stanno insieme?

Antonino Spinalbese, ex vppone ed ex compagno di Belen Rodriguez ha una nuova fidanzata? In questi mesi si è tanto parlato di Antonino e dell’ex Miss Italia Carolina Stramare. Molti siti di gossip hanno ipotizzato che i due stessero insieme, anche se non è mai arrivata l’ufficialità da parte dei diretti interessati. Ebbene, proprio nella giornata di ieri l’ex vippone ha pubblicato una foto dove è apparso insieme a Carolina, foto che poi è stata cancellata. Ma per quale motivo?

L’ex parrucchiere pubblica una foto insieme all’ex Miss Italia poi cancella il post

In seguito a questa pubblicazione, in molti avevano ipotizzato ad una conferma da parte di Antonino della relazione con Carolina. Peccato che a smentire la storia d’amore è stata proprio la stessa Stramare che è intervenuta, spiegando come stanno effettivamente le cose. L’ex Miss Italia ha così pubblicato una storia su Instagram. “Io e Anto siamo SOLO amici, con amici in comune! Gli ho chiesto di rimuovere la foto perché ho sempre e solo letto notizie false sul nostro rapporto e non vivendo di gossip, se posso, cerco di evitarli!”. Queste le parole di Carolina che ha così chiesto ad Antonino di cancellare la foto perchè non voleva che si potesse pensare ad altro, visto che tra i due c’è solo una grande amicizia.

Antonino fa impazzare il gossip

A far scoppiare il caso era stato sostanzialmente lo stesso Antonino che alcuni mesi fa aveva creato su Spotify una playlist personale piena di canzoni romantiche, rinominandola “Carolina”. Questo aveva fatto pensare ad un gesto davvero romantico di Antonino per Carolina. Nessuna storia d’amore quindi tra i due.