Amadeus al Tg1 “Per il prossimo Sanremo ho già mandato tutto in mano degli avvocati”

Amadeus annuncia importanti cambiamenti per la prossima edizione del Festival di Sanremo. Ecco cosa ha anticipato.

Amadeus, uno dei più amati conduttori di casa Rai torna a parlare del Festival di Sanremo, sia dell’edizione 2023, ma anche della prossima. Il conduttore che ha rilasciato un’intervista molto interessante proprio in queste ore, ha annunciato importanti cambiamenti per la kermesse canora più importante d’Italia che tornerà esattamente il prossimo mese di febbraio 2024.

Amadeus, conduttore e direttore artistico torna a parlare del Festival di Sanremo

Amadeus, noto conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo degli ultimi 4 anni, in questi giorni è tornato a parlare della kermesse canora più importante d’Italia. Il direttore artistico è stato ospite in questi giorni di Giorgia Cardinaletti al segmento “Caffè con” del Tg1 Mattina Estate. Nel corso dell’intervista, Amadeus ha parlato della prossima edizione del Festival, anticipando tante novità rispetto agli anni passati. Le principali novità riguarderanno il regolamento, anticipazioni che non sono state svelate da Amadeus. “Ho finito di scriverlo e lo sto mandando all’approvazione degli avvocati della Rai”, ha detto il conduttore, aggiungendo di aver un quadernone dove prende appunti su “nomi, idee, che possono andare in porto o no”.

Le anticipazioni sulla prossima edizione della kermesse canora

Parlando ancora di questo quadernone, con i suoi appunti, il conduttore dice “Mi serve per focalizzare quello che sto pensando”. Nonostante manchino ancora tanti mesi, la macchina operativa del Festival si è già messa in moto. Sono già iniziati, ad esempio, i lavori per la scenografia del Palco dell’Ariston ed al timone di questi lavori c’è Gaetano Castelli. Durante questi mesi estivi, Amadeus si dedicherà ad ascoltare i brani di quelli che potrebbero essere i protagonisti della prossima edizione del Festival. Gli aspiranti big e giovani che vorrebbero prendere parte alla kermesse canora sono davvero tanti e per questo fare la selezione sarà davvero un lavoro molto impegnativo.

Nuovo regolamento, canzoni e big in gara

Il direttore artistico ha confessato che ad aiutarlo saranno i suoi due figli, Alice e Jose, di 25 e 14 anni. “Per me era impensabile che le canzoni di Sanremo dopo una settimana non fossero tra i primi 10 in classifica, ritenevo necessario far sì che il festival rispecchiasse i gusti musicali dei giovani. Sanremo è diventato così un programma per giovani: oltre l’80%, con punte del 90%, dei ragazzi di 14-24 anni seguono il Festival. Ho sempre ascoltato musica giovane, sono abbastanza contemporaneo, raramente guardo le foto, non amo voltarmi indietro, mi piace scoprire il presente, anticipare i tempi e cerco di farlo anche nei programmi tv, nelle idee. Amo il passato, ma mi piace soprattutto il presente e il futuro, adesso ancora di più per motivi di lavoro, ma l’ho sempre fatto”.

Fiorello presente al Festival 2024

Parlando sempre della prossima edizione della kermesse, una certezza sembra esserci. Quale? La presenza di Fiorello nella serata finale. E’ stato proprio Fiorello ad annunciare che approderà all’Ariston. “Sicuramente me lo ha promesso. Poi, come dico sempre, con lui non c’è mai certezza sul nulla, ma il fatto che possa essere sul suolo ligure mi rende già felice, non può mancare“, queste le parole di Amadeus. “Lavorare con Fiorello è sempre un imprevisto piacevole, mi affido completamente a lui”.