Cristina D’Avena diretta: “Sarei potuta essere più felice”

Cristina D’Avena, la nota cantante che ha dato voce alle sigle dei cartoni animati si confessa e parla anche di Berlusconi. Ecco le sue parole.

Cristina D’Avena, la nota cantante famosa per aver dato voce alle sigle dei cartoni animati si è raccontata in questi giorni in una lunga intervista che ha rilasciato al Corriere. Nel corso di questa chiacchierata, la cantante ha parlato della sua vita privata ed anche delle sue più grandi passioni, ovvero il canto. Ma vediamo nel dettaglio che cosa ha riferito.

Cristina D’Avena, la cantante icona degli anni ’80-90

Cristina D’Avena, nota cantante e punto di riferimento per tutti i nati negli anni 80-90 si è raccontata in questi giorni in un’intervista che ha rilasciato a Il Corriere. La cantante ha iniziato dagli esordi, ovvero dai suoi inizi a Milano, passando per alcuni momenti fondamentali della sua carriera lunga 40 anni. Cristina ha iniziato a cantare nel 1981 su Canale 5. “Cercavano una voce per la sigla di Pinocchio”, ha detto la cantante. Poi il trasferimento a Jolli residente di Milano 2.

Le parole su Silvio Berlusconi

Inevitabilmente nel corso dell’intervista, Cristina ha parlato di Silvio Berlusconi, che come sappiamo è venuto a mancare solo pochi giorni fa, dicendo “Amava i suoi dipendenti: veniva a farci visita negli studi”. Il giornalista ad un certo punto le ha chiesto se abbia intenzione di smettere di fare musica ed a quel punto Cristina ha detto “Sono ancora troppo bimba per smettere”. Insomma, la cantante che ha venduto sette milioni di dischi “che funzionano ancora”, non ha assolutamente intenzione di andare in pensione. Durante l’intervista Cristina ha parlato tanto della sua carriera, dei suoi più grandi successi, ma anche della sua vita privata.

La maternità mancata, i ritocchini

La cantante non ha mai avuto figli ed a tal riguardo ha detto “Fossi madre sarei più felice”, ha confessato. “Mi sento una donna realizzata, inserita, apprezzata”, ha aggiunto la cantante che vive insieme al suo compagno alternandosi tra Bologna e Milano. Anche il suo aspetto fisico è stato un tema affrontato in questa intervista. Il suo cambiamento negli anni è stato piuttosto evidente e molti hanno parlato di “svolta sexy, di provocazioni”. A tal riguardo, Cristina ha detto “In realtà mi è sempre piaciuto mostrare la mia femminilità. Sappiate che per alcune foto ho usato filtri migliorativi”. Ritocchini? Anche in questo caso Cristina è stata piuttosto schietta e sincera, dicendo “Sono tutta al naturale ma non giudico chi l’ha fatto”.