Isola dei Famosi, Marco Mazzoli in diretta fa una battutaccia su Gian Maria che la prende malissimo

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, lunedì 19 giugno, è andata in onda un’altra puntata, l’ultima per questa edizione, de L’isola dei famosi che, anche per quest’anno, è stata condotta da Ilary Blasi anche se, pare, che per la conduttrice questa sarà la sua ultima edizione. Ilary Blasi ha detto così all’inviato Alvin: “Io ti voglio fare i complimenti perché anche tu sei arrivato in finale, mi fa molto piacere vederti”.

Poi, durante la puntata, quindi in diretta, Marzo Mazzoli ha fatto una battuta davvero pesante su Gian Maria che non se l’è affatto tenuta e ha risposto, sui social, molto infastidito. Vediamo cosa è accaduto.

Marco Mazzoli fa una battuta molto pesante su Gian Maria

Durante la puntata, quasi all’inizio della stessa, è stata eliminata Cristina Scuccia , quando al televoto, il pubblico ha scelto per Luca Vetrone in un modo decisamente chiaro.

Poi, la conduttrice ha annunciato che a competere per la vittoria c’era anche Alessandra Jalisse ma non lo ha detto esplicitamente bensì dando degli indizi e così ha svelato, poco alla volta: “Vi posso dire che è una donna”. Ed è stato allora che Marzo Mazzoli ha pensato a Gian Maria Sainato e ha detto con una battuta: “E’ una donna? Allora è Gian Maria…”. Tutti in studio sono scoppiati a ridere.

La reazione dell’ex naufrago

Ma Gian Maria non l’ha presa affatto bene e ha replicato a muso duro sui social: “Sono MASCHIO e mi dovete dare del LUI, ca**o!”.

Anche il pubblico da casa non ha affatto ritenuta simpatica questa battuta e, sui social, in tanti hanno scritto: “Non fa per niente ridere … chiedete subito scusa…”.

Marco ha poi voluto dedicare la vittoria a Paolo Noise, allo Lo Zoo di 105 e a Chico Forti e ha detto: “Era dentro di me e mi diceva: come fai a non farcela tu Marco che hai una data di uscita? Non vedo l’ora di venirti a trovare in carcere”.

Invece, chi ha avuto da ridire è stato il fidanzato di Pamela Camassa, Filippo Bisciglia che ha scritto così sui social: “Sta decidendo tutto lo Zoo, stanno facendo tutto loro. Bravi! Complimenti per quello che state facendo! E Pamela poi vorrebbe che vincesse Marco”.