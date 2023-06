L’isola dei famosi, Filippi Bisciglia tuona: “Sta decidendo tutto lo Zoo!”, il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, durante la finale de L’isola dei famosi, Filippo Bisciglia ha mosso un’accusa molto pesante al programma, sostenendo che l’unico a decidere le sorti dei finalisti fosse lo Zoo.

Vediamo cosa ha detto e cosa è accaduto in puntata.

Filippo Bisciglia fuori di sé: “Sta decidendo tutto lo Zoo!”

Il conduttore di Temptation Island, nonché fidanzato di Pamela Camassa, si è infuriato seguendo la puntata quando Pamela è stata eliminata.

Infatti, dopo che Lo Zoo di 105 ha pubblicato alcuni video per sostenere Marco Mazzoli e portarlo alla vittoria, Filippo ha tuonato così sui social: “Sta decidendo tutto lo Zoo, stanno facendo tutto loro. Bravi! Complimenti per quello che state facendo! E Pamela poi vorrebbe che vincesse Marco”.

Infatti, dopo l’eliminazione Pamela prima di lasciare l’Isola, aveva detto che le sarebbe piaciuto che a vincere fosse stato Marco e questa circostanza Bisciglia l’ha voluta sottolineare per evidenziare la buona fede e proprio la bontà e semplicità della fidanzata.

Ma Bisciglia non si è fermato qui, infatti, ha anche condiviso altri screenshot che hanno fatto vedere che Lo Zoo di 105, sui social e, in particolare su Instagram chiedeva al pubblico che li segue di votare per Luca Vetrone quando si è trovato al televoto con Andrea Lo Cicero.

Il popolo del web si scatena

Anche il popolo del web è stato d’accordo con Filippo Bisciglia e hanno avvalorato il suo pensiero.

Dal canto suo, Marco Mazzoli dopo la vittoria ha detto: «Devo ringraziare tutti perchè sono stato veramente una brutta persona. Devo ringraziare l’uomo che ha creduto in me dal giorno uno, ed è Celeste, il capo degli autori che è una persona a cui devo molto. È un gran bell’uomo, molto affascinante, molti dicono che sia il mio vero padre. Voglio ringraziare tutta la produzione, che sono persone straordinarie. Ringrazio Alvin che è un fratello, voi dallo studio».

E poi, ancora: «Vorrei dedicare questa vittoria a Paolo Noise perchè gliel’ho promesso, agli ascoltatori dello Zoo di 105, allo Zoo di 105 che è la cosa che amo di più dopo mia moglie e a una persona che si chiama Chicco Forti che era dentro di me quando pensavo “ma come fai quando tu hai una data di uscita mentre che Chicco Forti che è in galera da 24 anni ingiustamente senza una data d’uscita?”. Ciao Chicco non vedo l’ora di venirti a trovare in galera».