Alba Parietti svela tutta la verità e lascia senza parole: «Con Franco Oppini feci la ruba-mariti»

Alba Parietti ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in occasione della quale ha svelato alcuni particolari sulla sua storia d’amore con il marito Francesco Oppini che nessuno sapeva. Vediamo cosa ha raccontato.

Alba Parietti: «Con Franco Oppini feci la ruba-mariti”

Alba Parietti ha raccontato così dell’inizio della sua storia d’amore con il marito Francesco Oppini: “Con Franco Oppini feci la ruba-mariti e fu subito nostro figlio Francesco”.

Poi della mamma ha detto come ha preso i suoi esordi: «Quando mia madre mi vide conciata così si mise a piangere, lei che non aveva pianto nemmeno al funerale della sua. E al ritorno mi mise la testa sotto al rubinetto. Avevo 17 anni ma ne dimostravo 20, ora che ne ho 61 mi dicono che ne dimostro sempre 20, beh, facciamo 30». E, ancora: «La vanità è un mio difetto eppure lo ostento».

L’inizio del suo lavoro

Poi Alba, a proposito di come ha iniziato il lavoro in tv ha rivelato: «C’era Enzo Trapani che registrava Non Stop, con Verdone, I Gatti, Troisi. Volevo farmi notare. Mi abbordò Jerry Calà, il “tampinatore” del gruppo. Prese il mio numero, mi corteggiava, non un gran complimento, visto che ci provava con tutte. La verità è che non la davo a nessuno, ero solo una bravissima allumeuse, fisico androgino, sedere brasiliano, 1 e 76, bionda, imitavo Dalila Di Lazzaro, avevo sciami di uomini dietro. Mi chiedevano: “Che hai, il miele?” Li attiravo ma poi scappavo».

E poi ha continuato: «Dopo un giro notturno per le vie di Torino, Franco mi invitò per un weekend in Romagna. Andai con un’amica che si fidanzò subito con Jerry. Lui era impegnato, lasciò l’altra e io feci la parte della ruba-mariti anche se di solito sono i mariti a volere essere rubati. Ci innamorammo e fu subito Francesco».

Poi ha svelato di essere stata innamorata di Claudio Baglioni: «E chi non lo era? Creai un club di fedelissime di Claudio, la cassetta della posta si intasò di lettere, papà ebbe una crisi di nervi. Siamo amici, il suo è stato il primo concerto che ho visto con Fabio».

E, a proposito della sua partecipazione a Tale e quale show e di come la trattava Cristiano Malgioglio ha detto: «Una gag tra noi. Non sono male come interprete, so emozionare, se avessi studiato avrei sfondato. Come attrice potevo fare meglio. Pierce Brosnan mi voleva a tutti i costi per 007 GoldenEye, ma io non avevo voglia di studiare l’inglese, volevo godermi la vita, Beppe Caschetto è ancora lì che piange. Occasioni così non ne ho più avute».