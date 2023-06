Platinette diretta su Maria De Filippi “Cosa non ha”

0 SHARES Condividi Tweet

Un noto opinionista della televisione italiana, si è espresso su Maria De Filippi e sul programma da lei condotto Uomini e Donne. Ecco cosa ha riferito.

Maria De Filippi è la regina indiscussa di Canale 5, una delle conduttrici più amate di tutti i tempi. Da poche settimane, la conduttrice è andata in vacanza, pronta poi per ritornare a settembre. Di lei ne ha parlato Platinette, che cura una rubrica intitolata La tv, sul settimanale DiPiù Tv. Ma cosa ha riferito Mauro Coruzzi, che dopo aver avuto dei problemi di salute non indifferenti, è tornato al lavoro nelle scorse settimane?

Maria De Filippi, il grande successo delle sue trasmissioni

Maria De Filippi si conferma una delle conduttrici più amate di tutti i tempi. Al timone di varie trasmissioni che in questi anni hanno ottenuto un grande successo, come Uomini e Donne, C’è posta per te ed Amici, Maria è sempre molto amata e seguita ed i telespettatori sono letteralmente pazzi di lei. A parlare della conduttrice è stato Mauro Coruzzi, in arte Platinette che da diverso tempo cura una rubrica La tv che vedo, pubblicata sul settimanale DiPiù Tv.

Platinette parla di Maria, le sue parole non passano inosservate

Il noto opinionista parlando della De Filippi ha detto “non ha rivali”. Secondo Platinette, Maria è molto abile nel riuscire a mixare ingredienti e portare in tv programmi che sono in linea con i gusti del pubblico. Uomini e Donne è la trasmissione storica di Maria De Filippi, approdata in tv il 16 settembre 1996. “Sembra quasi inverosimile”, ha detto Platinette. Il format in tutti questi anni è rimasto sempre uguale, anche se sono stati apportati diversi accorgimenti.

Uomini e Donne, il segreto del successo del programma

Diversi i personaggi usciti da questo programma, che hanno ottenuto un grande successo e tante le coppie che ancora oggi stanno insieme ed hanno messo al mondo dei figli.Sicuramente il tronista più famoso di tutti i tempi è stato Costantino Vitagliano. Tra i vari personaggi di Uomini e Donne che hanno raggiunto una grande popolarità, è impossibile non nominare Gemma Galgani che con le sue vicende sentimentali ha appassionato il pubblico di Canale 5. Maria in questi anni ha mixato i due troni, quello classico e quello over, ma di certo non ha fatto una rivoluzione completa, perchè questi sono il marchio di fabbrica del programma.