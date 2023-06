Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, lanciata la bomba: “Non si sono mai lasciati, si vedono di nascosto”

0 SHARES Condividi Tweet

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè non si sarebbero mai lasciati, è questa l’indiscrezione shock che sta circolando in queste ore sui social.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sono stati insieme per diversi mesi, dopo essersi conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia. La loro storia d’amore ha fatto sognare tanti italiani, poi dopo la fine del reality, dopo un pò di tempo è arrivata la notizia della loro separazione. Ad ogni modo, in queste ore sta circolando una notizia che ha davvero dell’incredibile. I due non si sarebbero mai lasciati. Ma cosa c’è di vero in questa notizia?

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè tornano al centro del gossip

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè non si sarebbero mai lasciati. E’ questa la notizia che sta circolando da qualche giorno e che ha davvero dell’incredibile. I due, come abbiamo già anticipato, si sono conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia, avendo preso parte alla stessa edizione del Grande fratello vip. La loro storia è stata piuttosto importante ed ha fatto sognare tanti telespettatori. Poi, dopo qualche tempo è arrivata la notizia della loro separazione. Lui nel frattempo ha avuto altre storie per le quali è finito anche al centro del gossip.

L’indiscrezione shock sui due ex

Ad ogni modo, in queste ore si sta tanto parlando di Manuel e di Lulù, perchè sembrerebbe che i due non si siano effettivamente mai lasciati. Questo gossip sta circolando da diverse ore sui social. Ma cosa c’è di vero? Alcuni sostengono che i due siano rimasti in contatto per tutto questo tempo e che la rottura è stata studiata a tavolino per mettere a tacere le voci sul loro conto. Ci sarebbero anche le prove di tutto questo e qualcuno sarebbe pronto a dimostrare che Manuel e Lulù continuano a vedersi di nascosto. “Non si sono mai lasciati, si vedono da più di un anno, purtroppo ci sono persone contrarie al loro amore, gente piena di pregiudizi e violenta”. Questo quanto scritto da Scuccimari su Instagram.

I due non si sono mai lasciati, ecco cosa si legge su Instagram

“Se li vedrete insieme non lo so, di certo loro si sono sempre visti di notte per paura di essere scoperti, ogni volta erano lacrime e abbracci”, ha aggiunto ancora Scuccimari che ha detto ancora “Abbiamo le prove, provasse qualcuno a smentire”. Ma non finisce qui, visto che su Instagram si legge ancora “Avendo le prove, possiamo finalmente rivelarlo con certezza. Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo non si sono mai lasciati. Si sono visti fino a poche settimane fa, soprattutto di notte per paura di essere visti da un uomo in particolare”. La domanda sorge spontanea, ovvero chi è l’uomo misterioso? Sappiamo che in tutta questa storia, un uomo che ha messo il bastone tra le ruote ai due giovani è stato il padre del nuotatore con cui Lulù ha avuto diversi battibecchi.