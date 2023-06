Uno mattina in famiglia, Gianni Ippoliti fa la rassegna stampa e Tiberio Timperi sbuffa, Ippoliti prima chiede spiegazioni e poi abbandona lo studio, cala il gelo

0 SHARES Condividi Tweet

Gianni Ippoliti fa la rassegna stampa e Tiberio Timperio sbuffa. Il giornalista decide di lasciare lo studio, tutti in imbarazzo.

Sta facendo parecchio discutere quanto accaduto a Uno Mattina in famiglia, dove Gianni Ippoliti dopo aver visto Tiberio Timperi sbuffare, ha deciso di lasciare lo studio. Tutto è accaduto nel momento in cui Gianni aveva iniziato a fare la sua rassegna del mattino, parlando della separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Ma cosa è accaduto nel dettaglio? Facciamo un pò di chiarezza.

Uno Mattina in famiglia, imbarazzo in studio

Ad Uno Mattina in famiglia è accaduto qualcosa che di certo non è passato inosservato al pubblico di Rai 1. Come abbiamo già anticipato, Gianni ha abbandonato lo studio di Uno Mattina in Famiglia dopo aver sentito e visto il conduttore Tiberio Timperi sbuffare. Ippoliti improvvisamente ha deciso di lasciare lo studio dopo aver sentito Timperi sbuffare. Tutto è avvenuto nel momento in cui Ippoliti aveva iniziato a fare la rassegna stampa del mattino, commentando la notizia della separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli.

Gianni Ippoliti vede Tiberio sbuffare non ci sta

“Tiberio dimmi, vedo che sbuffi”, ha detto Gianni che era proprio accanto al conduttore e non ha potuto non accorgersi di questo gesto. “No no, niente, parliamo dopo…facciamo i conti dopo“, gli ha risposto il conduttore in modo anche piuttosto scontroso. Ippoliti, piuttosto infastidito ha replicato dicendo “Parliamone subito, dai dimmi, siamo in diretta, è bello così“. Poi il giornalista ha ancora aggiunto “Stavolta non mi muovo caro Tiberio, ti faccio un bel massaggio e mi dici cosa volevi dire”.

Il giornalista abbandona lo studio

Il conduttore avrebbe replicato dicendo “Ma non ci penso proprio”, e questa risposta avrebbe portato il giornalista ad abbandonare lo studio, dicendo “E allora finisce qua la rassegna stampa, grazie e arrivederci”. A quel punto Tiberi avrebbe detto “E adesso che dobbiamo fare?”, ma prima di lasciare proprio lo studio il giornalista avrebbe aggiunto “Sbuffate, continuate a sbuffare”. Imbarazzo in studio per questo botta e risposta al veleno tra i due. Il video è finito vitale sui social e tanti lo hanno commentato.